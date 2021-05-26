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كلينسمان يبدي استعداده لتولي تدريب توتنهام

كلينسمان
كلينسمان لم يحقق نجاحاً واضحاً في مسيرته التدريبية

كلينسمان يبدي استعداده لتولي تدريب توتنهام

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لندن - د ب أ

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فتح المدرب الألماني يورغن كلينسمان يوم الأربعاء الباب أمام العودة إلى نادي توتنهام الإنجليزي لكرة القدم الذي لعب في صفوفه خلال التسعينيات الميلادية، كمدرب للفريق في الموسم المقبل.

قضى كلينسمان فترتين ضمن صفوف فريق توتنهام كلاعب حيث لعب للفريق في عامي 1994 و1995 وفي عامي 1997 - 1998.

وكان آخر منصب تدريبي تولاه كلينسمان، في هيرتا برلين، وذلك في فبراير 2020 ، وقبلها أقيل من تدريب المنتخب الأميركي.

ورغم أن كلينسمان لم يحقق نجاحا بارزا في الفترات الأخيرة، فقد أبدى اهتماما بمنصب المدير الفني لتوتنهام الشاغر حاليا، وقال في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت" : بالتأكيد هو أمر ممتع، لا شك في ذلك. رئيس النادي دانييل ليفي لديه رقم هاتفي، ويمكنه الاتصال بي أي وقت. توتنهام هو فريق أفكر فيه دائما.

وأقال ليفي البرتغالي جوزيه مورينيو من منصب المدير الفني لتوتنهام في أبريل الماضي وتولى ريان ماسون تدريب الفريق بشكل مؤقت وقاده لإنهاء الموسم المنقضي في المركز السابع بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كلينسمان :"كانت الأمور متقلبة بشكل كبير بالنسبة لتوتنهام هذا العام. في البداية، كان في القمة وبدأنا جميعا نحلم، جماهير الفريق ترغب في رؤية عروض ممتعة. ربما يفضلون الخسارة 3 - 4 على الفوز 1 – صفر.

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