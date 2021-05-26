ناغلسمان جاهز لخوض التحديات مع بايرن

أكد جوليان ناغلسمان المدير الفني الجديد لفريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، والذي لم يسبق له التتويج بأي لقب خلال مسيرته التدريبية، أنه يدرك ضرورة تقديم أداء مقنع بشكل فوري في بايرن، ويرى أن ذلك يعتمد على تحقيق التوازن بين الدفاع والهجوم.

ورحل ناغلسمان (33 عاماً) عن تدريب لايبزيغ الذي أنهى الموسم المنقضي في المركز الثاني بالدوري الألماني خلف البطل بايرن ميونخ، ليتولى تدريب بايرن خلفا لهانزي فليك الذي انتقل لتدريب المنتخب الألماني.

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وقال ناغلسمان في تصريحات لمجلة "شبورت بيلد" نشرتها يوم الأربعاء، لدى سؤاله عن توقعاته في بايرن ميونخ : يجب أن تكون البطل في الدوري وتفوز بكأس ألمانيا، وتنافس على لقب دوري الأبطال.، وهذا تحد أنا مستعد لمواجهته.

وتوج بايرن ميونخ بلقب الدوري الألماني للموسم التاسع على التوالي وانفرد نجمه روبرت ليفاندوفسكي بالرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف للاعب خلال موسم واحد في المسابقة، بعد أن سجل 41 هدفا، لكن الفريق البافاري تأخر في عدة مباريات قبل أن ينجح في حسمها، كما شهد رحيل المدافعين ديفيد ألابا وجيروم بواتينغ وخافي مارتينيز عن صفوفه نهاية الموسم.

وينضم دايوت أوباميكانو لاعب قلب الدفاع إلى بايرن ميونخ قادما من لايبزيغ، لكن لا يزال ناغلسمان مطالبا بالمزيد من العمل في هذا الجانب، وعن ذلك يضيف: من بين مهامي الرئيسية، تحقيق التوازن الصحيح بين دفاع مستقر وهذا الهجوم الرائع.