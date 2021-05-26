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"يويفا" يبدأ إجراءات انضباطية ضد برشلونة والريال ويوفنتوس

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الثلاثي رفض الانسحاب من مشروع بطولة دوري السوبر

"يويفا" يبدأ إجراءات انضباطية ضد برشلونة والريال ويوفنتوس

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زيورخ - رويترز

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أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" يوم الثلاثاء أنه بدأ إجراءات انضباطية ضد ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس بسبب محاولتهم إطلاق دوري السوبر الانفصالي.

وهذه الأندية الوحيدة، من إجمالي 12 ناديا، التي لم تنسحب من مشروع المسابقة الجديدة بعد عاصفة من الانتقادات.

وأوضح "يويفا": بعد التحقيق الذي أشرفت عليه لجنة القيم والانضباط ومفتشون فيما يعرف بمشروع دوري السوبر بدأت إجراءات انضباطية ضد ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس بسبب انتهاك محتمل للإطار القانوني لليويفا، وسيتم توفير المزيد من المعلومات في الوقت المناسب.

وأُعلن عن انطلاق دوري السوبر بقيادة 12 ناديا مؤسسا لكن تسعة أندية منها، وهي مانشستر يونايتد وليفربول ومانشستر سيتي وتشيلسي وتوتنهام هوتسبير وأرسنال وميلان وإنتر ميلان وأتلتيكو مدريد، قررت الانسحاب بعد التوصل لاتفاق مع اليويفا.

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