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أسطورة إنجلترا: لولا صلاح لما تأهل ليفربول إلى دوري الأبطال

محمد صلاح نجم ليفربول

أسطورة إنجلترا: لولا صلاح لما تأهل ليفربول إلى دوري الأبطال

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العربية.نت

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يعتقد آلان شيرر، أسطورة إنجلترا، أن ليفربول لم يكن ليتأهل إلى دوري أبطال أوروبا لولا الدور الهام الذي لعبه النجم المصري محمد صلاح.

وحجز ليفربول المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي، عقب فوزه في الجولة الأخيرة 2-0 على كريستال بالاس، الأحد الماضي، وفي مرحلة ما، بدا مستبعدا وصول الفريق إلى دوري الأبطال بالنسبة للمدرب يورغن كلوب، لكن ليفربول حقق سلسلة من النتائج الجيدة، مصحوبة بتراجع مستوى ليستر سيتي.

آلان شيرر
آلان شيرر

سجل صلاح خمسة أهداف وصنع هدفين في آخر تسع مباريات في الدوري هذا الموسم، وساعدهم على الوصول إلى دوري أبطال أوروبا، وأنهى الموسم بتسجيل 31 هدفا وست تمريرات حاسمة، بما في ذلك 22 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز، وتم اختيار في فريق الموسم من قبل شيرر.

وقال مهاجم نيوكاسل السابق في تصريحات إعلامية: بدون صلاح، لما حصل ليفربول على هذه النهاية القوية للموسم، كانت أهدافه هامة وحاسمة.

وحقق الدولي المصري أرقاما مثيرة منذ انتقاله إلى "أنفيلد" من روما في 2017، حيث سجل 125 هدفا، مع 47 تمريرة حاسمة، خلال 203 مباراة.

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