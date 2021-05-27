بوكيتينو: أريد تحقيق أشياء رائعة مع سان جيرمان

قال ماوريسيو بوكيتينو مدرب باريس سان جيرمان يوم الخميس، إنه لم يحقق كافة الأهداف التي وضعها لنفسه عندما تولى تدريب النادي، لكنه وضع أساسا جيدا في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم رغم ارتباطه بالعودة إلى توتنهام هوتسبير.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن توتنهام في محادثات لاستعادة بوكيتينو، الذي أقاله النادي في نوفمبر 2019، ليتولى بعدها تدريب سان جيرمان في يناير ويرتبط معه بعقد حتى يونيو 2022.

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وأنهى باريس سان جيرمان الموسم بلقب واحد كبير، كأس فرنسا، عقب خسارة الدوري بفارق نقطة واحدة عن ليل وودع دوري أبطال أوروبا من قبل النهائي، وقال بوكيتينو إنه كان يتمنى أن يكون لديه المزيد من الوقت للعمل مع الفريق.

وقال بوكيتينو في مقابلة على موقع النادي على الإنترنت : حققنا أهدافا معينة. لم ننجح في تحقيق كافة الأهداف، لكني أعتقد أننا وضعنا أساسا جيدا. سعيد بطريقة اللاعبين في التأقلم مع التغييرات. توجد الكثير من الأشياء لم ننجح في تغييرها أو تطويرها بسبب ضيق الوقت. لكنني أعتقد مع طريقة العمل هذه والرغبة في تطوير أنواع أخرى من الأفكار في الملعب، سيكون من الممكن القيام بأشياء رائعة في المستقبل.



وقال بوكيتينو إنه أقام أيضا علاقة قوية مع لاعبي باريس سان جيرمان على مدار الشهور الخمسة الماضية.



وأضاف : في وقت قصير يمكنك إقامة علاقة قوية للغاية. من الواضح أننا، كطاقم تدريب، حضرنا إلى هنا وتلقينا المودة والحب من الجميع.



واستغنى توتنهام عن خدمات بوكيتينو في نوفمبر 2019 بعد ستة شهور من قيادة الفريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم السابق.



وأنهى توتنهام الموسم في المركز السابع في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد الاستغناء عن مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو في أبريل الماضي قبل أيام من نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية، ليتولى رايان ميسون المهمة بشكل مؤقت.