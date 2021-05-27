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ريال مدريد يعلن استقالة زيدان من تدريب الفريق

زيدان
زيدان تولى تدريب ريال مدريد لفترتين

ريال مدريد يعلن استقالة زيدان من تدريب الفريق

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مدريد - رويترز

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أعلن نادي ريال مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الخميس، أن مدربه الفرنسي زين الدين زيدان استقال من منصبه بعد خمسة أيام من فشل فريقه في الفوز بلقب الدوري المحلي الذي توج به الجار أتلتيكو مدريد في أخر أيام الموسم.

وقاد زيدان النادي الملكي إلى الفوز بلقب الدوري المحلي مرتين والتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات خلال فترتين على رأس الجهاز الفني منذ 2016، لكنه ترك الفريق بعد أول موسم دون أي ألقاب خلال أكثر من عقد كامل.

وقال النادي في بيان: يعلن ريال مدريد أن زين الدين زيدان قرر انهاء مسيرته الحالية كمدرب للنادي، ولابد لنا من احترام قراره وإظهار احترامنا وامتناننا لمهنيته والتزامه وحماسه خلال الأعوام القليلة الماضية ولكل ما يمثله بالنسبة لريال مدريد".

وأضاف البيان أيضا: زيدان واحد من عظماء ريال مدريد على مر العصور وتتجاوز أسطورته كل ما قدمه كمدرب وكلاعب مع النادي. وهو يعرف أنه دوما في قلوب جمهور النادي وأن ريال مدريد سيبقى بيته دائما.

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