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فاران: كنت في موقف صعب بسبب بنزيمة

بنزيمة وفاران في تدريبات المنتخب الفرنسي

فاران: كنت في موقف صعب بسبب بنزيمة

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باريس - رويترز

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قال رفائيل فاران إن كريم بنزيمة زميله في ريال مدريد سينسجم سريعا في تشكيلة منتخب فرنسا بعد عودته من فترة غياب طويلة دامت أكثر من خمس سنوات للفريق الوطني.

ولم يلعب بنزيمة، الذي سجل 30 هدفا في كل المسابقات مع ريال مدريد هذا الموسم، مع المنتخب الفرنسي منذ 2015 بعد فضيحة ابتزاز سيخضع بموجبها لمحاكمة في أكتوبر.

وقال فاران للصحافيين يوم الخميس بعد يوم من تجمع المنتخب الفرنسي في معسكره الإعدادي لبطولة أوروبا التي ستواجه خلالها فرنسا منتخبات ألمانيا والمجر والبرتغال في المجموعة السادسة: بالطبع أنا سعيد بعودة كريم للفريق. لخمس أو ست سنوات كنت في موقف صعب للرد على أسئلة بشأنه. السعادة لا تسعني بعودته للمنتخب وأعتقد أن هذا موقف الكثير من اللاعبين في الفريق. لم ألعب أي دور في اختياره وسمعت مثلكم بانضمامه إلى التشكيلة.

وقال المدافع فاران إن بنزيمة البالغ عمره "33 عاما" سيمنح هجوم فرنسا السلاسة المطلوبة حيث من المتوقع أن يشارك أساسيا مع أنطوان غريزمان وكيليان مبابي.

وقال فاران: من أبرز الجوانب في كريم قدرته على اللعب مع الآخرين. يستمتع بالتعاون مع لاعبين آخرين. هذا ما نتوقعه منه ونتمنى أن يلعب بطريقته.

وستخوض فرنسا أولى مبارياتها الاستعدادية أمام ويلز في نيس يوم الأربعاء المقبل.

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