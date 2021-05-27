مجدداً.. الإساءات العنصرية تلاحق راشفورد

قال النجم الإنجليزي الدولي ماركوس راشفورد، إنه تعرض لإساءات عنصرية على حساباته بوسائل التواصل الاجتماعي بعد هزيمة فريقه مانشستر يونايتد الإنجليزي في نهائي بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم بمدينة جدانسك البولندية.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) عن راشفورد "23 عاما"، قوله، إنه تلقى 70 إهانة عنصرية على الأقل في أعقاب خسارة يونايتد بركلات الترجيح أمام فياريال الإسباني الأربعاء بنهائي المسابقة القارية.

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وأوضح راشفورد أنه تلقى سيلا من الإساءات العنصرية عندما فتح هاتفه، وكشف أن إحدى هذه الانتهاكات جاءت في رسالة مباشرة من شخص يدعي أنه مدرس رياضيات.

وقال نادي مانشستر يونايتد في تغريدة في وقت لاحق،أن لاعبيه تعرضوا لإساءات عنصرية مشينة.

كتب راشفورد على حسابه بموقع التدوينات القصيرة (تويتر): تم رصد 70 إهانة عنصرية على الأقل على حساباتي بمواقع التواصل الاجتماعي حتى الآن. بالنسبة لأولئك الذين يعملون لجعلي أشعر بأنني أسوأ مما أشعر به بالفعل، حظ سعيد للمحاولة.

وأوضح لاعب يونايتد: إنني غاضب أكثر لأن أحد المسيئين الذين تركوا جبلا من صور القرد وهو مدرس رياضيات بملف تعريف مفتوح. إنه يعلم الأطفال!! ويعرف أنه يستطيع الإساءة عنصريا بحرية دون عواقب.

وذكر مانشستر يونايتد في بيان أنه يشعر : بالاشمئزاز من الكراهية والإساءة عبر الإنترنت التي تستهدف راشفورد ولاعبين آخرين على وسائل التواصل الاجتماعي بعد مباراة الليلة الماضية مضيفا: إننا ندين ذلك بشدة.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يتعرض فيها راشفورد لإساءة على وسائل التواصل الاجتماعي. ففي يناير الماضي، حققت شرطة مانشستر الكبرى في تعليقات عنصرية أُرسلت إليه وإلى العديد من اللاعبين الآخرين.

وفي الشهر الماضي، اتحدت كرة القدم الإنجليزية، إلى جانب هيئات رياضية أخرى، من أجل مقاطعة وسائل التواصل الاجتماعي لمدة أربعة أيام لحث الشركات على اتخاذ موقف أقوى بشأن الإساءات العنصرية على وسائل التواصل الاجتماعي.