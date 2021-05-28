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بلاتيني يسخر من تشيفرين بسبب دوري السوبر الأوروبي

بلاتيني
الفرنسي بلاتيني

بلاتيني يسخر من تشيفرين بسبب دوري السوبر الأوروبي

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باريس - د ب أ

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انتقد ميشيل بلاتيني، الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، ألكسندر تشيفرين، الرئيس الحالي للاتحاد، بداعي أنه كان قاسيا للغاية إزاء الفرق التي حاولت إطلاق بطولة جديدة منفصلة تحت مسمى دوري السوبر الأوروبي.

وقال بلاتيني في تصريحات لمجلة "ليكيب" الفرنسية، نشرتها يوم الجمعة: كانت الأندية الكبيرة تريد الانسحاب من يويفا طوال 40 عاما. عندما تكون رئيسا ليويفا، من الأفضل أن تتوقع ذلك بدلا من أن تجد نفسك أمام أمر واقع، وتعامل قيادات الأندية على أنهم جبناء أو ثعابين، مثلما فعل تشيفرين.

وكان السلوفيني تشيفرين تحدث بلهجة حادة ضد الأندية الـ12 التي أعلنت مساعيها لإطلاق دوري السوبر الأوروبي.

وبعد رد فعل حاد من جانب الجماهير أيضا، أعلنت تسعة أندية تراجعها عن المشاركة في الخطة وهو ما قوبل بالترحيب من قبل اليويفا.

لكن أندية ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس رفضت الإعلان عن الانسحاب من خطط دوري السوبر الأوروبي، لتواجه اتهامات من قبل اليويفا، ويحتمل أن تتعرض للإيقاف لمدة عامين عن المشاركة في بطولات يويفا.

وتحت ضغط من الأندية الكبيرة، وافق يويفا بالفعل على إجراء تغييرات بدوري أبطال أوروبا اعتبارا من عام 2024 تتضمن مشاركة 36 ناديا بدلا من 32 ناديا، مع إقامة دور المجموعات بنظام أشبه بنظام الدوري، لكن بلاتيني قال إن الفكرة لم تحظ باهتمام أحد.

وكان بلاتيني أوقف في عام 2015 عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم على خلفية قضية تلقيه مبلغا مثيرا للشبهات من جوزيف بلاتر الرئيس السابق للاتحاد الدولي للعبة (فيفا).

وانتهت فترة إيقاف بلاتيني، لكن نجم الكرة الفرنسية السابق لم يتلق دعوة لحضور كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) التي تنطلق في يونيو المقبل.

وقال بلاتيني :كانت هذه فكرتي، لكن يويفا والدول المستضيفة للبطولة تناسوني بشكل واضح.

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