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ليفربول يتعاقد مع مدافع لايبزيغ

كوناتي في تدخل سابق على مبابي

ليفربول يتعاقد مع مدافع لايبزيغ

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لندن - رويترز

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قال نادي ليفربول المنافس في دوري الدرجة الممتازة الانجليزي لكرة القدم يوم الجمعة إنه توصل لاتفاق للتعاقد مع المدافع إبراهيما كوناتي لاعب رازن بال شبورت لايبزيغ الألماني.

وبنا على الاتفاق فإن كوناتي (22 عاما) وهو فرنسي سينضم رسميا إلى ليفربول في أول يوليو المقبل مباشرة بعد الموافقة على تصريح العمل الخاص به واجتيازه الفحوص الطبية.

ولم يكشف النقاب عن أي تفاصيل مالية تتعلق بالصفقة لكن وسائل إعلام بريطانية قالت إن ليفربول فعل الشرط الجزائي في عقد اللاعب الفرنسي الشاب والبالغة قيمته 41 مليون يورو (49.82 مليون دولار) للحصول على خدماته.

وكان كوناتي مرتبطا بعقد مع لايبزيغ يستمر حتى يونيو 2023.

وقال كوناتي في بيان: أنا سعيد جدا بالانضمام لناد عملاق مثل ليفربول. هذه فعلا لحظة سعيدة للغاية بالنسبة لي ولأسرتي وأنا بالفعل أتطلع للقاء زملائي الجدد والطاقم الطبي والبدء في هذا الفصل الجديد.

وأضاف اللاعب الشاب قوله: عملت بجد طوال سنوات عديدة من أجل الوصول لهذه النقطة لكني أود توجيه خالص الشكر إلى الجميع في لايبزيغ وإلى كل من عملت معهم هناك. المدربون وزملائي والطاقم الفني وبصفة خاصة الجمهور.

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