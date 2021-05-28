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لينغارد يتعرض للسرقة في غرفة ملابس وست هام

لينغارد
جيسي لينغارد

لينغارد يتعرض للسرقة في غرفة ملابس وست هام

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لندن - د ب أ

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ذكر تقرير إخباري يوم الجمعة أن ساعة تردد أنها تعود لجيسي لينغارد لاعب فريق وست هام سرقت من غرفة تغيير الملابس خلال إحدى مباريات الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وذكرت الشرطة البريطانية (سكوتلاند يارد) يوم الجمعة أن التحقيقات جارية بشأن السرقة التي وقعت في استاد لندن الأولمبي، معقل فريق وست هام، في التاسع من مايو الجاري، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".

وكان وست هام خسر أمام إيفرتون صفر - 1 في ذلك اليوم ضمن منافسات المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي، وقد لعب الإنجليزي الدولي لينغارد طوال الـ90 دقيقة للمباراة.

وذكرت صحيفة "ذا صن"، التي كانت أول من كشف عن الحادث، إن الساعة تخص لينغارد "28 عاما" المعار لوست هام من مانشستر يونايتد.

وقال متحدث باسم شرطة لندن: الشرطة تحقق في عملية سطو في استاد لندن.

وأضاف :جرى الإبلاغ عن أن ساعة سرقت من غرفة تغيير ملابس بعد ظهر أو مساء يوم الأحد الموافق التاسع من مايو.

وتابع: لم يجر إلقاء القبض على أي شخص، والتحقيقات مستمرة.

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