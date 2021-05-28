مدرب تونس يستدعي لاعبين من مانشستر يونايتد وأرسنال

أعلن المنذر الكبير، المدير الفني للمنتخب التونسي لكرة القدم، يوم الجمعة، قائمة لاعبيه استعدادا للمعسكر التدريبي المقرر بين الثاني و15 من يونيو المقبل، والذي يخوض خلاله ثلاث مباريات ودية.

وضمت القائمة 29 لاعبا، من بينهم خمسة فقط ينشطون في الدوري التونسي، وهم حارسا مرمى الترجي معز بن شريفية وفاروق بن مصطفى وحارس مرمى الأفريقي عاطف دخيل، ولاعب الترجي محمد علي بن رمضان، ولاعب النجم الساحلي وجدي كشريدة.

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وسيشارك في المعسكر التدريبي للمنتخب لأول مرة، اللاعبان المنضمان حديثا لصفوف المنتخب، وهما حنبعل المجبري وعمر الرقيق، اللذان ينشطان في فريقي الشباب لناديي مانشستر يونايتد وأرسنال الإنجليزيين.

واختار المجبري الذي يحمل الجنسية الفرنسية، والرقيق الذي يحمل الجنسية الهولندية، اللعب ضمن صفوف منتخب تونس بعد مفاوضات أجراها معهما اتحاد الكرة.

وقال المنذر خلال إعلانه قائمة المنتخب عبر تقنية الفيديو المباشر: نحن نفكر في الحاضر، ونفكر أيضا في مستقبل المنتخب. احتاج الأمر جهدا كبيرا وذكاء من قبل أعضاء الاتحاد لضم اللاعبين الجدد.

وأضاف: نملك الآن مجموعة جيدة من اللاعبين ونحظى بأجواء ممتازة داخل المنتخب، سيندمج اللاعبون في وقت قصير وسيقدمون الإضافة في المستقبل القريب والبعيد.

ويستعد منتخب تونس لمواجهة منتخبات الكونغو الديمقراطية والجزائر ومالي على ملعب رادس أيام الخامس و11 و15 من يونيو على الترتيب.