منتخب كولومبيا يستبعد خاميس من كوبا أميركا

أعلن الاتحاد الكولومبي لكرة القدم يوم الجمعة أن خاميس رودريغيز لاعب إيفرتون سيغيب عن منتخب بلاده في كأس كوبا أميركا بجانب مباراتين بتصفيات كأس العالم في يونيو بسبب الإصابة.

وذكر الاتحاد الكولومبي في بيان : في الأيام الماضية خضع لاعب الوسط لفحوص وأثبتت أنه ليس في المستوى المطلوب للمنافسة لذا سيكون خارج تشكيلة المدرب رينالدو رويدا.

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ولم يوضح البيان طبيعة الإصابة لكنه غاب عن عدة مباريات لفريقه الإنجليزي هذا الموسم بسبب إصابة في ربلة الساق.

وتلعب كولومبيا ضد قطر في تصفيات كأس العالم 2022 في بيرو يوم الثالث من يونيو ثم تستضيف الأرجنتين بعدها بخمسة أيام. وتنطلق كأس كوبا أميركا يوم 13 يونيو.

وكانت كولومبيا ستستضيف مباريات البطولة بالاشتراك مع الأرجنتين لكن الاحتجاجات المحلية دفعت اتحاد أميركا الجنوبية لاستبعادها من التنظيم.

ولم يصدر أي قرار حتى الآن بشأن 15 مباراة كان من المفترض أن تستضيفها كولومبيا بالبطولة.