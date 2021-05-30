إصابة دي بروين بكسور في الوجه

كشف البلجيكي الدولي كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي بطل دوري إنجلترا الممتاز لكرة القدم يوم الأحد أنه أصيب بكسر في الأنف وآخر في تجويف العين اليسرى خلال مباراة فريقه في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت والتي انتهت بهزيمته 1-صفر أمام تشيلسي اللندني.

واضطر دي بروين (29 عاما) للخروج من المباراة بعد مرور نحو ساعة بسبب إصابة في الرأس عقب اصطدامه عن غير قصد مع مدافع تشيلسي أنطونيو روديغر وسقوطه على الأرض.

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وكتب دي بروين عبر "تويتر": مرحبا يا رفاق.. عدت للتو من المستشفى. التشخيص يقول إنني أصبت بكسر في عظمة بالأنف وبكسر أخر في تجويف العين اليسرى".

وأضاف صانع اللعب: أشعر أنني على ما يرام الآن. لكني بالتأكيد أشعر بخيبة أمل جراء ما جرى بالأمس لكننا سنعود من جديد.

ولم يحدد دي بروين موعدا محددا للعودة إلى الملاعب من جديد بينما يفتتح منتخب بلجيكا مسيرته في نهائيات بطولة أوروبا 2020 في مواجهة نظيره الروسي في سان بطرسبرغ يوم 12 يونيو المقبل.