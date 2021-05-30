انتقادات حادة تجاه غوارديولا.. "متذاكي" ولا يتعلم من أخطائه

انتقدت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي على خلفية القرارات التي اتخذها في مباراة تشيلسي بنهائي دوري أبطال أوروبا، واصفة إياه بــ"المتذاكي" وأنه سقط مجدداً في لحظة حاسمة في البطولة القارية الهامة.



وقالت الصحيفة يوم الأحد: عندما تأتي لحظة حاسمة في دوري أبطال أوروبا، فإن غوارديولا سيخذ قرارات لا معنى لها على الإطلاق، يتذاكى وكأنه لم يتعلم من تجاربه المريرة في الأعوام الماضية، وأن التغيير الكبير الذي يجريه على الفريق ينتهي دائماً بخسارة مؤلمة.

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وواصلت: في ربع نهائي النسخة الماضية أمام ليون الفرنسي قرر غوارديولا وبشكل مفاجئ الاعتماد على 5 لاعبين في الدفاع، هذا جعل هجوم سيتي هشاً وضعيفاً، وبالطبع انتهت المباراة لمصلحة الفرنسيين 3-1.

وأتبعت: في مباراة النهائي أمام تشيلسي، عاد غوارديولا إلى التذاكي بعدما قرر سحب فرناندينيو من القائمة الأساسية وجعل إلكاي غندوغان لاعب الوسط المدافع، ما حرم فريقه من قوة هجومية، ومنح الفرصة لكانتي وبقية لاعبي تشيلسي بامتلاك الوسط، علماً بأن الفريق لم يلعب إلا مباراة واحدة بغياب فرناندينو ورودي.



وانتقدت الصحيفة إقحام رحيم ستيرلنغ في القائمة الأساسية، وقالت: ستيرلنغ لم يلعب مباراة أوروبية كأساسي منذ فبراير الماضي، وفجأة قرر غوارديولا إبعاد فرناندينيو لمصلحة رحيم، لكن هذا القرار لم يجلب أي منفعة لمانشستر سيتي.

وختمت "دايلي ميل" حديثها: يبدو أن غوارديولا مقتنع بسلطته على الفريق، إلى درجة أنه لا يستوعب أن قراراته تجعل لاعبي سيتي مرتبكين.

