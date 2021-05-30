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بصلابة الدفاع.. تشيلسي يرفع دوري أبطال أوروبا مجدداً

تشيلسي مانشستر سيتي
تشيلسي خرج بشباك نظيفة في 10 مباريات خلال البطولة

بصلابة الدفاع.. تشيلسي يرفع دوري أبطال أوروبا مجدداً

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العربية.نت

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استفاد تشيلسي الإنجليزي من الصلابة الدفاعية في دوري أبطال أوروبا وذلك بعدما خرج بشباك نظيفة مجدداً في مباراة النهائي التي كسبها على حساب مواطنه مانشستر سيتي يوم السبت.

وحقق تشيلسي تسعة انتصارات مقابل ثلاثة تعادلات وهزيمة واحدة فقط في المباريات الـ13 التي خاضها بطريقه إلى منصة التتويج، وسجل لاعبوه 23 هدفا فيما اهتزت شباك الفريق ثلاث مرات فقط أمام رين الفرنسي وكراسنودار الروسي في دور المجموعات وريال مدريد في ذهاب نصف نهائي المسابقة.

وخرج تشيلسي بشباك نظيفة في 10 مباريات خلال المسابقة، ولم تهتز شباكه في دور خروج المغلوب غير مرة واحدة.

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