تياغو سيلفا: أتمنى أن يكون لامبارد سعيداً بالفوز

تمنى البرازيلي تياغو سيلفا مدافع تشيلسي أن يكون فرانك لامبارد المدرب السابق للنادي اللندني سعيدا بتتويج الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد فوزه 1-صفر في المباراة النهائية على مانشستر سيتي يوم السبت.

وبدأ تشيلسي الموسم بصورة جيدة تحت قيادة المدرب لامبارد وتصدر مجموعته في دوري أبطال أوروبا لكن النادي استغنى عن خدمات لامبارد في يناير الماضي بعد تراجع الأداء وعين الألماني توماس توخيل بدلا منه.

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وفي ثوبه الجديد تحت قيادة توخيل نجح تشيلسي بعد ذلك في التتويج بلقب دوري الأبطال للمرة الثانية.

وقال سيلفا الذي تعاقد معه لامبارد من باريس سان جيرمان إن المدرب السابق لعب دورا في نجاح الفريق ومن ثم يمكنه أن يكون فخورا بذلك، وأضاف:لولا لامبارد لما كنت هنا.. وأنا سعيد جدا وأتمنى أن يكون هو كذلك أيضا.

وفي المباراة النهائية استبدل سيلفا في الشوط الأول بسبب الإصابة وشارك أندرياس كريستنسن بديلا له.

وكان سيلفا خسر في نهائي دوري الأبطال في الموسم الماضي أمام بايرن ميونخ عندما كان في صفوف سان جيرمان.

وقال سيلفا عن هذه التجربة: هذه هي أهم لحظة طوال مسيرتي الاحترافية. أنا فعلا سعيد للغاية. لم تفلح محاولتنا مع سان جيرمان لكني اليوم سعيد. أتمني أن يفعل ذلك سان جيرمان أيضا.