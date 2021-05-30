رئيس دورتموند يهنئ توخيل بعد الفوز بدوري الأبطال

هنأ هانز-يواخيم فاتسكه رئيس نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، مواطنه توماس توخيل مدرب نادي تشيلسي الإنجليزي بالفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا.



وفي تصريحات لمحطة "شبورت 1"، قال فاتسكه يوم الأحد: لقد فرحت جدا له ولكريستيان بوليسيتش، فالفوز ببطولة دوري الأبطال شيء غير عادي، وكلاهما استحق ذلك تماما من خلال عملهما.



وأشار فاتسكه إلى أنه بهذا الفوز يكون توخيل ثالث مدرب ألماني على التوالي يفوز بهذه البطولة بعد يورغن كلوب وهانزي فليك، لافتا إلى أن اثنين من هؤلاء المدربين كانا حققا أول بطولة لهما مع دورتموند.



كان توخيل رحل عن دورتموند في نهاية مايو 2017 رغم أن الفريق كان وصل إلى مركز يؤهله للمشاركة في بطولة دوري الأبطال، ورغم فوز الفريق ببطولة كأس ألمانيا، وكان السبب الرئيسي في رحيل توخيل هو توتر علاقته بفاتسكه.



وتوج تشيلسي بلقب البطولة القارية للمرة الثانية في تاريخه بفضل الفوز على مواطنه مانشستر سيتي في المواجهة الإنجليزية الخالصة بنهائي البطولة والتي جمعت بين الفريقين في مدينة بورتو البرتغالية مساء السبت.

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