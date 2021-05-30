هنري يعود للعمل مدرباً مساعداً مع منتخب بلجيكا

يعود النجم الفرنسي الدولي السابق تيري هنري للعمل ضمن الطاقم التدريبي لمنتخب بلجيكا خلال بطولة كأس أوروبا المقبلة "يورو 2020"، في تجربة جديدة بعدما عمل كمساعد ثانٍ للمدرب الإسباني روبرتو مارتينيز ببطولة كأس العالم الأخيرة التي أقيمت بروسيا عام 2018، وشهدت تأهل المنتخب البلجيكي للدور قبل النهائي.



وسبق لهنري، الهداف التاريخي لفريق أرسنال الإنجليزي، أن تولى الإدارة الفنية لفريق موناكو الفرنسي في أكتوبر 2018.



وعمل هنري مؤخرا مديرا فنيا لفريق مونتريال إمباكت، المنافس ببطولة دوري المحترفين الأميركي، قبل أن يترك منصبه في فبراير الماضي.



وكان من المقرر أن يكون هنري (43 عاماً) الذي لعب أيضا مع برشلونة الإسباني وموناكو، جزءا من فريق خبراء هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" خلال البطولة، التي تقام في الفترة من 11 يونيو، حتى 11 يوليو العام الجاري، لكن المحطة أعلنت أنه لم يعد مشاركا الآن في تحليل مباريات المسابقة القارية.



ويلعب منتخب بلجيكا، الذي يعد ضمن المرشحين للفوز باللقب، في المجموعة الثانية بمرحلة المجموعات في يورو 2020، برفقة منتخبات الدنمارك وفنلندا وروسيا.

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