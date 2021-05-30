.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

هنري يعود للعمل مدرباً مساعداً مع منتخب بلجيكا

هنري
هنري سبق له العمل مع منتخب بلجيكا في كأس العالم الأخيرة

هنري يعود للعمل مدرباً مساعداً مع منتخب بلجيكا

متابع الغاء المتابعة

بروكسل - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

يعود النجم الفرنسي الدولي السابق تيري هنري للعمل ضمن الطاقم التدريبي لمنتخب بلجيكا خلال بطولة كأس أوروبا المقبلة "يورو 2020"، في تجربة جديدة بعدما عمل كمساعد ثانٍ للمدرب الإسباني روبرتو مارتينيز ببطولة كأس العالم الأخيرة التي أقيمت بروسيا عام 2018، وشهدت تأهل المنتخب البلجيكي للدور قبل النهائي.

وسبق لهنري، الهداف التاريخي لفريق أرسنال الإنجليزي، أن تولى الإدارة الفنية لفريق موناكو الفرنسي في أكتوبر 2018.

وعمل هنري مؤخرا مديرا فنيا لفريق مونتريال إمباكت، المنافس ببطولة دوري المحترفين الأميركي، قبل أن يترك منصبه في فبراير الماضي.

وكان من المقرر أن يكون هنري (43 عاماً) الذي لعب أيضا مع برشلونة الإسباني وموناكو، جزءا من فريق خبراء هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" خلال البطولة، التي تقام في الفترة من 11 يونيو، حتى 11 يوليو العام الجاري، لكن المحطة أعلنت أنه لم يعد مشاركا الآن في تحليل مباريات المسابقة القارية.

ويلعب منتخب بلجيكا، الذي يعد ضمن المرشحين للفوز باللقب، في المجموعة الثانية بمرحلة المجموعات في يورو 2020، برفقة منتخبات الدنمارك وفنلندا وروسيا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
بعد نشره لفيديو فاضح..القبض على سائح برازيلي تحرش بمصرية  بعد نشره لفيديو فاضح..القبض على سائح برازيلي تحرش بمصرية 
رائد فضاء فرنسي يعايد والدته بصورة قلب من الفيوم رائد فضاء فرنسي يعايد والدته بصورة قلب من الفيوم
الأكثر قراءة
طريقة وشروط سفر المصريين الراغبين في العودة إلى السعودية طريقة وشروط سفر المصريين الراغبين في العودة إلى السعودية
خبيران بالأوبئة: علماء صينيون صنّعوا كورونا بالمختبر.. ولدينا أدلة! خبيران بالأوبئة: علماء صينيون صنّعوا كورونا بالمختبر.. ولدينا أدلة!
اكتشاف 7 حالات فطر أسود في مصر.. جراحات لإزالة أجزاء مصابة اكتشاف 7 حالات فطر أسود في مصر.. جراحات لإزالة أجزاء مصابة
أخطر وينتشر أسرع.. ماذا تعرف عن سلالة كورونا الفيتنامية؟ أخطر وينتشر أسرع.. ماذا تعرف عن سلالة كورونا الفيتنامية؟
شاهد النيران تلتهم سفينة مكتظة بأكثر من 200 راكب شاهد النيران تلتهم سفينة مكتظة بأكثر من 200 راكب
بعد نشره لفيديو فاضح..القبض على سائح برازيلي تحرش بمصرية  بعد نشره لفيديو فاضح..القبض على سائح برازيلي تحرش بمصرية 
قبل أن تذهب
زيارات ليبية لدول الجوار لإحياء التعاون الاقتصادي والأمني
زيارات ليبية لدول الجوار لإحياء التعاون الاقتصادي والأمني
اكتشف المزيد