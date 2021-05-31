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البرازيل تستضيف كوبا أميركا بدلاً من الأرجنتين

ميسي البرازيل الأرجنتين آرثر
البرازيل نظمت النسخة الأخيرة من البطولة في عام 2019

البرازيل تستضيف كوبا أميركا بدلاً من الأرجنتين

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العربية.نت

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أعلن اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" يوم الاثنين عن نقل منافسات كأس كوبا أميركا إلى البرازيل ليبث الحياة في البطولة المقرر انطلاقها في 13 يونيو المقبل.

واستبعد "كونميبول" الأرجنتين من استضافة البطولة قبل أقل من أسبوعين على انطلاقها في ظل معاناتها من ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، فيما تم سحب التنظيم من كولومبيا في وقت سابق من الشهر الجاري نظراً لحالات الاحتجاجات المتزايدة تجاه الحكومة.

ونظمت البرازيل النسخة الأخيرة من البطولة عام 2019، والتي فازت بلقبها عقب تجاوز بيرو في المباراة النهائية.

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