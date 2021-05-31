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برشلونة يتعاقد مع الأرجنتيني سيرجيو أغويرو

أغويرو
سيرجيو أمضى 10 أعوام مع مانشستر سيتي

برشلونة يتعاقد مع الأرجنتيني سيرجيو أغويرو

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العربية.نت

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‬أكد برشلونة الإسباني يوم الاثنين تعاقده مع سيرجيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي بعقد يمتد لموسمين، وبشرط جزائي يبلغ 100 مليون يورو.

وسينضم كبير هدافي مانشستر سيتي عبر التاريخ إلى صفوف العملاق الكاتالوني بعد نهاية عقده مع بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في نهاية يونيو المقبل.

وخاض أغويرو 390 مباراة مع مانشستر سيتي خلال 10 مواسم كان آخرها مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام تشيلسي الإنجليزي، إذ أحرز خلالها 260 هدفاً، وفاز بـ15 بطولة، 5 بطولات دوري إنجليزي وكأس الاتحاد، و6 في كأس الرابطة و3 في الدرع الخيرية.

وسبق لسيرجيو أغويرو اللعب في الدوري الإسباني العقد بين عامي 2006 و2010 رفقة أتلتيكو مدريد.

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