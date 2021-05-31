تشيفرين: الريال وبرشلونة ويوفنتوس أصابوا أنفسهم بـ"الشلل"

أكد ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، أن يوفنتوس الإيطالي وريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين "أصابوا أنفسهم بالشلل" بالتمسك بخطط دوري السوبر الأوروبي.

وكان 12 ناديا قد أعلنوا في أبريل الماضي عن خطة لإطلاق بطولة جديدة منفصلة تحت مسمى دوري السوبر الأوروبي، لكن تسعة أندية أعلنت انسحابها من الخطة وسط موجة احتجاج قوية من مسؤولين وكذلك من قبل الجماهير.

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ويواصل يوفنتوس وريال مدريد وبرشلونة فقط التمسك بالفكرة، مؤكدين أن كرة القدم ستواجه "انهيارا حتميا" في حالة عدم تطبيق إصلاحات.

وأطلق "يويفا" إجراءات تأديبية بحق الأندية الثلاثة قبل أيام، وذلك بعد الاتفاق في وقت سابق على "إجراءات إعادة دمج" للأندية التسعة الأخرى، وذلك إثر الاعتذار عن المشاركة في الخطة.

ودحض تشيفرين فكرة أن الصراع الجاري على السلطة قد يصيب كرة القدم الأوروبية بالشلل، وقال في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا" : الأندية الثلاثة المتمردة من أصابوا أنفسهم بالشلل بالنهج الذي اتبعوه، من الغريب أن نقرأ في البيانات الصحفية أن ثلاثة أندية من بين ألاف الأندية يعتقدون أن فكرتهم ستنقذ كرة القدم، ولا أحد آخر يحبها.

وتساءل تشيفرين، الذي لم يتمكن من الكشف عن أي تطورات للإجراءات التأديبية نظرا لأن اللجنة المعنية هي لجنة مستقلة، عن سبب التزام يوفنتوس وريال مدريد وبرشلونة بالمشاركة في دوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل في نفس الوقت الذي يشهد إصرارهم على خطط إطلاق بطولة بديلة.

وأضاف تشيفرين : ما أراه غريبا هو أنكم تنشرون أنكم لا تزالوا جزءا من دوري السوبر الأوروبي ثم ترسلون خطابات طلب المشاركة في دوري الأبطال. بذلك أنتم في دوري السوبر الأوروبي لكنكم تشاركون في دوري الأبطال. من الصعب للغاية فهم معنى ذلك.