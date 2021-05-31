دبي تستضيف مباريات تصفيات كأس العالم بدلاً من الصين

أعلن الاتحاد الصيني لكرة القدم يوم الاثنين أن الصين قررت نقل مباريات في تصفيات كأس العالم كان من المقرر أن تستضيفها إلى دبي بسبب إجراءات خاصة باحتواء العدوى بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وكان من المقرر أن تستضيف الصين في مدينة سوتشو بقية مباريات المجموعة الأولى بالتصفيات والتي تضم إلى جانبها كلا من المالديف وسوريا وغوام والفلبين.

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ولهذا الغرض أقامت السلطات الصينية بؤرة مؤمنة في المدينة الواقعة في شرق الصين تسمح باستقبال اللاعبين والمسؤولين الأجانب دون الخضوع للحجر الصحي.

وأضاف الاتحاد الصيني لكرة القدم أن قرار نقل المباريات إلى دبي اتخذ بسبب ظهور حالات إصابة بكورونا في صفوف منتخبي المالديف وسوريا.

وحسب اللوائح الصينية فإنه يتعين خضوع اللاعبين المنتمين لهتين الدولتين للحجر الصحي ومن ثم لن يكون بوسعهم المشاركة في المباريات المقررة هناك.

وتحتل الصين حاليا المركز الثاني بين فرق المجموعة ويتبقى لها ثلاث مباريات في مواجهة منتخبات المالديف والفلبين وسوريا.