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غاريث بيل: الواقعية سلاحنا في البطولة الأوروبية

غاريث بيل
غاريث بيل في لقاء سابق مع منتخب بلاده

غاريث بيل: الواقعية سلاحنا في البطولة الأوروبية

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لندن - د ب أ

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اعترف غاريث بيل لاعب منتخب ويلز أن منتخب بلاده سيتحلى بالواقعية خلال منافسات أمم أوروبا لكرة القدم المقبلة، حيث يسعى الفريق لتكرار إنجازه في نسخة عام 2016.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن بيل وزملاءه تألقوا في النسخة الماضية التي أقيمت في فرنسا قبل خمسة أعوام، حيث أصبحت ويلز أصغر دولة من حيث عدد السكان تصل إلى قبل نهائي كأس أمم أوروبا قبل التعرض للهزيمة أمام البرتغال التي فازت باللقب في نهاية المطاف.

وأصبح فريق المدرب كريس كولمان أبطال في بلادهم حيث استقبلهم الآلاف لدى عودتهم إلى كارديف عاصمة ويلز لتحيتهم، عقب الظهور الأول للفريق في بطولة كبيرة منذ 58 عاما.

وقال بيل قائد الفريق: يجب أن نكرر ذلك، لكن علينا التحلي بالواقعية أيضا. نحن نعلم أنها بطولة مختلفة بفرق مختلفة، ونحن لدينا فريق مختلف للغاية عما كنا عليه في وقتها.

وتابع بيل: الأمور ستكون صعبة أمام كل تلك المنتخبات العريقة.

وأوضح:لكننا لدينا ثقة في إمكانياتنا وما يمكننا فعله في الملعب، وسنفعل ما بوسعنا لتحقيق أكبر قدر ممكن من النجاح.

ويتواجد منتخب ويلز في المجموعة الأولى إلى جانب إيطاليا وسويسرا وتركيا.

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