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غوارديولا يستنجد بنجم ريال مدريد

راموس في لقاء سابق لريال مدريد

غوارديولا يستنجد بنجم ريال مدريد

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العربية. نت

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كشفت تقارير إعلامية، يوم الاثنين، أن بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، يرغب في ضم سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد.

ووفقا لتقرير شبكة "ESPN" فإن مستقبل راموس قد يكون بجانب بيب غوارديولا، خاصة وأن المدرب الكاتالوني يصر على التعاقد مع قائد ريال مدريد، وأضاف التقرير: سيعمل مانشستر سيتي على تقديم عرض لمدة عامين للمدافع الإسباني، بالإضافة إلى خيار اللعب في الدوري الأميركي بعد ذلك.

وانتهى عقد راموس "35 عاما" مع ريال مدريد، ولفتت التقارير الإسبانية إلى أنه بات بعيدا عن التجديد، خاصة وأن اللاعب تنازل عن راتبه بنسبة 10% لكنه يرغب في التمديد لمدة موسمين، وهو الأمر الذي رفضته إدارة نادي العاصمة الإسبانية، التي تريد التجديد لموسم واحد فقط.

وخسر مانشستر سيتي لقب دوري أبطال أوروبا، السبت الماضي، أمام تشيلسي في النهائي بهدف دون مقابل.

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