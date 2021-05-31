قرار زيدان يصيب بنزيمة بـ"خيبة أمل"

أشاد الفرنسي كريم بنزيمة بصفات مواطنه زين الدين زيدان كمدرب وشخص، بعد قراره بترك منصبه كمدير فني لفريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم للمرة الثانية.



وأعلن الريال رحيل زيدان عن الفريق يوم الخميس الماضي، عقب خروج الفريق دون ألقاب خلال الموسم المنصرم.



ورغم ذلك، قاد زيدان الريال للتتويج بلقب الدوري الإسباني موسم 2019 - 2020، فيما كان حديث بنزيمة خلال تواجده مع المنتخب الفرنسي، بعد استدعائه المفاجيء لقائمة أبطال العالم، مفعما بالثناء على زيدان.



وتحدث هداف الريال عن زيدان قائلا: إنه مدرب رائع للغاية، وعلى المستوى الإنساني، فإنه الرجل المثالي، لقد كان رائعا معي. أشعر بخيبة أمل لأنه سيغادر ريال مدريد، ولكن هذا ما يحدث. الحياة تستمر.



وحافظ الريال على سجله خاليا من الهزائم في مبارياته الـ18 الأخيرة بالدوري الإسباني، محققا 13 فوزا وخمسة تعادلات، وهي أطول فترة لم يتلق فيها الفريق أي خسارة بالمسابقة، منذ مارس 2014، عندما حقق 15 فوزا وثلاثة تعادلات في البطولة تحت قيادة مدربه الإيطالي الأسبق كارلو أنشيلوتي.



وساهم بنزيمة في 32 هدفا للريال في الدوري الإسباني خلال الموسم المنقضي، بعد تسجيله 23 هدفا وقيامه بتسع تمريرات حاسمة، وهو ما يمثل أفضل حصيلة له في موسم واحد بالدوري، بعدما سبق أن ساهم بـ31 هدفا بالمسابقة خلال موسم 2015- 2016، التي شهدت تسجيله 24 هدفا وسبع تمريرات حاسمة.

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