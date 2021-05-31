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كروس ينضم إلى معسكر ألمانيا.. ويخضع لتدريبات خاصة

لوف كروس
كروس تعرض إلى الإصابة بفيروس كورونا

كروس ينضم إلى معسكر ألمانيا.. ويخضع لتدريبات خاصة

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زيفيلد - د ب أ

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وصل توني كروس لاعب خط وسط ريال مدريد الإسباني لكرة القدم إلى معسكر المنتخب الألماني الذي يستعد لخوض نهائيات كأس أوروبا "يورو 2020" لكنه سيخضع لتدريبات خاصة منفردة بعد إصابته مؤخرا بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وانضم كروس إلى المعسكر في وقت متأخر من مساء الأحد، بعد أن خضع للحجر الصحي لمدة 14 يوما وقدم شهادة تفيد بسلبية نتائج فحص فيروس كورونا الخاص به.

وسيخضع كروس (31 عاماً) لمجموعة من الفحوص الطبية ويأمل يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب أن يتمكن اللاعب من استعادة لياقته عبر التدريبات المنفردة، وذلك قبل أن يستهل المنتخب مشواره في يورو 2020 بلقاء نظيره الفرنسي بطل العالم في 15 يونيو المقبل.

ولم يكتمل وصول جميع اللاعبين الـ26 في قائمة المنتخب الألماني، إذ ينتظر وصول أنتونيو روديغر وتيمو فيرنر وكاي هافيرتز لاعبي تشيلسي وإيلكاي غندوغان لاعب مانشستر سيتي، وذلك بعد المشاركة في نهائي دوري أبطال أوروبا بين الفريقين والذي انتهى بفوز تشيلسي 1 - صفر السبت.

ويخوض المنتخب الألماني مباراة ودية يوم الأربعاء أمام نظيره الدنماركي، ثم يخوض ودية أخرى أمام منتخب لاتفيا في السابع من يونيو.

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