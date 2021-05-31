.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

نوير يحرس مرمى ألمانيا في ودية الدنمارك

نوير ألمانيا
نوير الخيار الأساسي لحراسة المنتخب الألماني

نوير يحرس مرمى ألمانيا في ودية الدنمارك

متابع الغاء المتابعة

برلين - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

كشف أندرياس كوبكه مدرب حراس مرمى المنتخب الألماني لكرة القدم يوم الاثنين أن مانويل نوير قائد المنتخب سيتولى حراسة المرمى في المباراة الودية المقررة أمام المنتخب الدنماركي الأربعاء، بينما سيحصل حارس احتياطي على الفرصة في الودية الثانية المقررة أمام منتخب لاتفيا الأسبوع المقبل، وذلك استعدادا لكأس أوروبا "يورو 2020".

وأوضح كوبكه خلال المعسكر التدريبي للمنتخب المقام في النمسا إن نوير حارس مرمى بايرن ميونخ سيشارك في المباراة الدولية رقم 99 له، عندما يلتقي المنتخب نظيره الدنماركي في إنسبروك.

وأضاف أن القرار لم يحسم بعد بشأن حراسة مرمى المنتخب في المباراة التالية المقررة أمام لاتفيا في دوسلدورف في السابع من يونيو المقبل.

وإلى جانب نوير، يضم المنتخب أيضا بيرند لينو حارس مرمى أرسنال الإنجليزي وكيفن تراب حارس مرمى آينتراخت فرانكفورت.

وقال كوبكه إن الجهاز الفني سيحسم قراره عقب معسكر زيفيلد حول ما إذا كان سيختار "الحارس الثاني" بوضوح خلف نوير، أم أن لينو وتراب سيقتسمان دور الحارس الاحتياطي لنوير خلال "يورو 2020".

ويتنافس المنتخب الألماني في البطولة الأوروبية ضمن مجموعة تضم معه المنتخب الفرنسي بطل العالم والمنتخب البرتغالي حامل لقب البطولة الأوروبية ومنتخب المجر.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
6 علاجات منزلية.. كيف تتحكم في الكوابيس؟ 6 علاجات منزلية.. كيف تتحكم في الكوابيس؟
أوراق خضراء تحمل السر لـ أوراق خضراء تحمل السر لـ"صحة حديدية"
الأكثر قراءة
طريقة وشروط سفر المصريين الراغبين في العودة إلى السعودية طريقة وشروط سفر المصريين الراغبين في العودة إلى السعودية
اكتشاف 7 حالات فطر أسود في مصر.. جراحات لإزالة أجزاء مصابة اكتشاف 7 حالات فطر أسود في مصر.. جراحات لإزالة أجزاء مصابة
بعد نشره فيديو فاضحاً.. القبض على سائح برازيلي تحرش بمصرية بعد نشره فيديو فاضحاً.. القبض على سائح برازيلي تحرش بمصرية
خبيران بالأوبئة: علماء صينيون صنّعوا كورونا بالمختبر.. ولدينا أدلة! خبيران بالأوبئة: علماء صينيون صنّعوا كورونا بالمختبر.. ولدينا أدلة!
شاهد النيران تلتهم سفينة مكتظة بأكثر من 200 راكب شاهد النيران تلتهم سفينة مكتظة بأكثر من 200 راكب
زوجة الطبيب البرازيلي المعتقل لتحرشه بمصرية تدافع عنه زوجة الطبيب البرازيلي المعتقل لتحرشه بمصرية تدافع عنه
قبل أن تذهب
زيارات ليبية لدول الجوار لإحياء التعاون الاقتصادي والأمني
زيارات ليبية لدول الجوار لإحياء التعاون الاقتصادي والأمني
اكتشف المزيد