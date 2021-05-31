"كونميبول": الأرجنتين لن تستضيف كوبا أميركا

أعلن اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" يوم الاثنين، أن الأرجنتين لن تستضيف كأس كوبا أميركا، لتحوم شكوك حول مستقبل البطولة قبل 13 يوما من الموعد المحدد لانطلاقتها.

وكان من المقرر إقامة البطولة بمشاركة منتخبات أميركا الجنوبية العشرة في الأرجنتين وكولومبيا من 13 يونيو وحتى 10 يوليو، لكن تقرر استبعاد كولومبيا في 20 مايو، والآن حدث الأمر ذاته للأرجنتين بسبب ما وصفه "كونميبول" بالظروف الحالية.

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ولم يوضح الاتحاد القاري طبيعة الظروف التي تسببت في هذا القرار لكن الواقع أن الأرجنتين تعاني من ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال اتحاد أميركا الجنوبية في بيان مقتضب: يدرس كونميبول العروض من الدول الأخرى التي أبدت اهتمامها باستضافة البطولة القارية. سنعلن المزيد من التفاصيل قريبا.

وجاء هذا الإعلان قبل حلول الساعة 11 مساء في الأرجنتين وسيمثل ضربة جديدة للبطولة التي تأجلت من 2020 بسبب الجائحة.

وكانت النسخة المقبلة ستشهد لأول مرة مشاركة دولتين في تنظيم مشترك للمسابقة قبل استبعاد كولومبيا بعد فترة من الاحتجاجات المحلية المطالبة بإجراء تغييرات اجتماعية واقتصادية في البلاد.

وقرر "كونميبول" لاحقا نقل 15 مباراة كان من المفترض إقامتها في كولومبيا إلى الأرجنتين، التي ستستضيف 13 مباراة، أو إلى مكان آخر، قبل أن يقول غونزالو بيلوسو الأمين العام للاتحاد إن هناك مباحثات مع مسؤولين في تشيلي لإقامة بعض المباريات هناك.