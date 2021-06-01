أغويرو: برشلونة أفضل فريق في العالم

وصف الأرجنتيني سيرخيو أغويرو، فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، بالأفضل في العالم، وذلك بعدما أكمل عملية انتقاله إليه قادما من مانشستر سيتي الإنجليزي.

وبعد عشرة أعوام قضاها في مانشستر سيتي، اجتاز أغويرو الفحص الطبي في برشلونة، يوم الاثنين، ليكمل انتقاله إلى ملعب "كامب نو"، حيث سيصبح رسميا لاعبا في صفوف الفريق في الأول من يوليو المقبل.

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وخلال فترة تواجده في فريق مانشستر سيتي، بات أغويرو الهداف التاريخي للفريق، لكنه الآن يستعد لمزاملة زميله ومواطنه ليونيل ميسي في إسبانيا.

ويعد كل من ميسي وأغويرو صديقين مقربين، كما أن لاعب سيتي السابق أبدى رضاه عن عودته مرة أخرى إلى الدوري الإسباني، بعدما سبق له خوض تجربة مع أتليتكو مدريد.

وقال أغويرو: نحن نعلم جميعا أن برشلونة أفضل فريق في العالم، لذلك أعتقد أنني اتخذت قرارا عظيما بالانتقال إلى هناك وأتمنى أن أساعد الفريق.

وأضاف: بالتأكيد هي خطوة للأمام في مسيرتي، أنا سعيد وأتمنى أن اتمكن من مساعدة الفريق للفوز.

وأوضح أغويرو: أولا وقبل أي شيء أريد أن ألعب وأساعد الفريق وإذا عمل الفريق بجد سأكون سعيدا على المستوى الفردي، أنا فقط أريد مساعدة الفريق وأن تكون لدينا فرص في نهاية الموسم في إحراز الألقاب.