أوليفر كان يخلف رومينيغه في رئاسة بايرن ميونخ

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم يوم الثلاثاء أن كارل-هاينز رومينيغه سيرحل عن رئاسة النادي في نهاية الشهر الجاري، وذلك قبل ستة أشهر من الموعد الذي كان مقررا لذلك، إذ سيتولى أوليفر كان، حارس المرمى السابق والذي انضم لعضوية مجلس الإدارة منذ يناير 2020 ، رئاسة النادي..



وكان مقررا أن يتولى أوليفر كان المنصب خلفا لرومينيغه في نهاية العام الجاري، لكن رومينيغه قال إن الصيف هو التوقيت الأكثر أهمية استراتيجية والأكثر منطقية لتسليم المهام.



ولعب رومينيغه لفريق بايرن ميونخ بين عامي 1974 و1984، وسيرحل عن النادي بعد 30 عاما قضاها في المناصب الإدارية ، حيث تولى عدة مناصب تنفيذية منذ عام 1991 .



وخلال مسيرته كلاعب وإداري، أحرز رومينيغه مع بايرن 12 لقبا دوليا و21 لقبا في الدوري و14 لقبا في الكأس.

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