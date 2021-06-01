استبعاد لينغارد من تشكيلة إنجلترا في كأس أوروبا

اختار غاريث ساوثغيت مدرب إنجلترا أربعة لاعبين يجيدون اللعب في مركز الظهير الأيمن في تشكيلته النهائية المؤلفة من 26 لاعبا لبطولة أوروبا لكرة القدم والتي أعلنها يوم الثلاثاء بعد استبعاد ستة لاعبين من بينهم لاعب الوسط الهجومي المتألق جيسي لينغارد.



واللاعبون الآخرون الذين أخفقوا في دخول التشكيلة النهائية هم ثنائي الدفاع بن جودفري وبن وايت والحارس آرون رامسديل والمهاجم أولي واتكينز ولاعب الوسط جيمس وارد-براون، وانسحب ميسون غرينوود مهاجم مانشستر يونايتد في وقت سابق بسبب الإصابة.



وترينت ألكسندر-أرنولد لاعب ليفربول من بين اللاعبين الأربعة في مركز الظهير الأيمن، بينما انضم الثنائي المصاب هاري ماغواير وجوردان هندرسون للتشكيلة النهائية.



وقال الاتحاد الانجليزي لكرة القدم إن اللاعبين المستبعدين سيبقون مع التشكيلة لخوض مباراتين وديتين في ميدلزبره أمام النمسا يوم الأربعاء ورومانيا يوم الأحد.



ويمكن للمنتخبات المنافسة في بطولة أوروبا القيام بعدد لا محدود من عمليات الاستبدال قبل مباراتها الأولى بسبب الإصابات الخطيرة أو المرض.



وسيشارك 15 من 26 لاعبا في التشكيلة لأول مرة في بطولة كبرى مع المنتخب الأول، إذ اختار غاريث ساوثغيت في حراسة المرمى دين هندرسون (مانشستر يونايتد) سام جونستون (وست بروميتش) جوردان بيكفورد (إيفرتون) وفي الدفاع: ترينت ألكسندر-أرنولد (ليفربول) بن تشيلويل (تشيلسي) كونور كودي (ولفرهامبتون واندرارز) ريس جيمس (تشيلسي) هاري ماغواير (مانشستر يونايتد) تيرون مينغس (أستون فيلا) لوك شاو (مانشستر يونايتد) جون ستونز (مانشستر سيتي) كيران تريبيير (أتلتيكو مدريد)كايل ووكر (مانشستر سيتي).

وجاءت اختيارات ساوثغيت في خط الوسط: جود بيلينغهام (بروسيا دورتموند) جوردان هندرسون (ليفربول) ميسون ماونت (تشيلسي) كالفن فيليبس (ليدز يونايتد) ديكلان رايس (وست هام يونايتد).

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وفي الهجوم دومينيك كالفرت-لوين (إيفرتون) فيل فودن (مانشستر سيتي) جاك غريليش (أستون فيلا) هاري كين (توتنهام) ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد) بوكايو ساكا (أرسنال) جيدون سانشو (بروسيا دورتموند) رحيم سترلينغ (مانشستر سيتي).