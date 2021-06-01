إصابة التشيلي فيدال بفيروس كورونا

أعلن المنتخب التشيلي لكرة القدم أن أرتورو فيدال لاعب وسط إنتر ميلان يتعافى في المستشفى من إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال المنتخب التشيلي في بيان يوم الثلاثاء إن نتيجة اللاعب البالغ عمره 34 عاما جاءت إيجابية بالفيروس بعدما دخل المستشفى بسبب التهاب حاد في اللوزتين.

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وأضاف في بيان: يؤكد الفريق الطبي لمنتخب تشيلي الوطني أنه بناء على طلب اللاعب أرتورو فيدال، فإنه يعلن إصابته بفيروس كورونا، ودخل المستشفى وتم عزله عن باقي المجموعة منذ أكثر من 72 ساعة في إجراء احترازي من الفريق الطبي بسبب معاناته من التهاب حاد في اللوزتين كما ذكر سابقا.

وفيدال هو اللاعب الوحيد المصاب في تشكيلة تشيلي بفيروس كورونا بعد أحدث جولة من الفحوص. وأكد اللاعب إصابته أيضا عبر "إنستغرام"، إذ كتب: : سأتعافى سريعا. وأنا أطلب منكم، برجاء من كل شخص قادر على التطعيم أن يفعل ذلك.



وسيغيب اللاعب الذي خاض 119 مباراة دولية عن مباراة تشيلي أمام الأرجنتين في تصفيات كأس العالم يوم الجمعة.



وستلعب تشيلي مع بوليفيا مباراة أخرى بالتصفيات في التاسع من يونيو قبل أن تبدأ مشوارها في كأس كوبا أميركا أمام الأرجنتين يوم 13 يونيو.