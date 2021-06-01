.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

إصابة التشيلي فيدال بفيروس كورونا

سانشيز فيدال تشيلي
فيدال اللاعب الوحيد الذي ثبتت إصابته بالفيروس في منتخب تشيلي

إصابة التشيلي فيدال بفيروس كورونا

متابع الغاء المتابعة

سانتياغو - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

أعلن المنتخب التشيلي لكرة القدم أن أرتورو فيدال لاعب وسط إنتر ميلان يتعافى في المستشفى من إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال المنتخب التشيلي في بيان يوم الثلاثاء إن نتيجة اللاعب البالغ عمره 34 عاما جاءت إيجابية بالفيروس بعدما دخل المستشفى بسبب التهاب حاد في اللوزتين.

وأضاف في بيان: يؤكد الفريق الطبي لمنتخب تشيلي الوطني أنه بناء على طلب اللاعب أرتورو فيدال، فإنه يعلن إصابته بفيروس كورونا، ودخل المستشفى وتم عزله عن باقي المجموعة منذ أكثر من 72 ساعة في إجراء احترازي من الفريق الطبي بسبب معاناته من التهاب حاد في اللوزتين كما ذكر سابقا.

وفيدال هو اللاعب الوحيد المصاب في تشكيلة تشيلي بفيروس كورونا بعد أحدث جولة من الفحوص. وأكد اللاعب إصابته أيضا عبر "إنستغرام"، إذ كتب: : سأتعافى سريعا. وأنا أطلب منكم، برجاء من كل شخص قادر على التطعيم أن يفعل ذلك.

وسيغيب اللاعب الذي خاض 119 مباراة دولية عن مباراة تشيلي أمام الأرجنتين في تصفيات كأس العالم يوم الجمعة.

وستلعب تشيلي مع بوليفيا مباراة أخرى بالتصفيات في التاسع من يونيو قبل أن تبدأ مشوارها في كأس كوبا أميركا أمام الأرجنتين يوم 13 يونيو.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
السائح البرازيلي المتحرش بمصرية يعترف: كنت بهزّر السائح البرازيلي المتحرش بمصرية يعترف: كنت بهزّر
شاهد بايدن وزوجته ونائبته يفاجئون مطعما.. دون كمامات! شاهد بايدن وزوجته ونائبته يفاجئون مطعما.. دون كمامات!
الأكثر قراءة
ليبيا.. حفل زفاف أسطوري لأشهر مهرّب للبشر ليبيا.. حفل زفاف أسطوري لأشهر مهرّب للبشر
بعد نشره فيديو فاضحاً.. القبض على سائح برازيلي تحرش بمصرية بعد نشره فيديو فاضحاً.. القبض على سائح برازيلي تحرش بمصرية
ما هو ما هو "غوغل كاميرا" ولماذا يتهافت مستخدمو أندرويد على تحميله؟
قصة قوات خاصة رافقت مدير مخابرات مصر خلال زيارته إلى غزة قصة قوات خاصة رافقت مدير مخابرات مصر خلال زيارته إلى غزة
تحتاج إلى الأكسجين بجرعات كبيرة.. تفاصيل حالة دلال عبد العزيز تحتاج إلى الأكسجين بجرعات كبيرة.. تفاصيل حالة دلال عبد العزيز
زوجة الطبيب البرازيلي المعتقل لتحرشه بمصرية تدافع عنه زوجة الطبيب البرازيلي المعتقل لتحرشه بمصرية تدافع عنه
قبل أن تذهب
ختام مناورات حماة النيل بسيناريو متكامل لمعركة افتراضية
ختام مناورات حماة النيل بسيناريو متكامل لمعركة افتراضية
اكتشف المزيد