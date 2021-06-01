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برشلونة يتعاقد مع إيريك غارسيا مدافع سيتي

إيريك غارسيا روديغر سيتي تشيلسي
غارسيا في مباراة سابقة مع سيتي أمام تشيلسي

برشلونة يتعاقد مع إيريك غارسيا مدافع سيتي

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العربية.نت

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أعلن برشلونة يوم الثلاثاء التعاقد مع إيريك غارسيا مدافع مانشستر سيتي بدءا من أول يوليو عندما ينتهي تعاقده مع بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسيعود غارسيا إلى نادي طفولته بعقد يمتد حتى موسم 2025-2026 بعدما قضى ثلاث سنوات في سيتي وسيلحق بزميله المهاجم سيرجيو أغويرو الذي انتقل من الفريق ذاته إلى كامب نو.

وقال برشلونة إنه وضع شرطا جزائيا يبلغ 400 مليون يورو في عقد اللاعب البالغ عمره 20 عاما.

وشارك غارسيا في 12 مباراة فقط في كل المسابقات خلال الموسم الماضي بسبب الإصابات والمرض ولأسباب فنية.

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