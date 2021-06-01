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بعد 10 أعوام من إيقافه.. الاتحاد الإيطالي يعفو عن سينيوري

سينيوري لاتسيو يوفنتوس
سينيوري "يساراً" حقق هداف الدوري 3 مرات مع لاتسيو في التسعينات الميلادية

بعد 10 أعوام من إيقافه.. الاتحاد الإيطالي يعفو عن سينيوري

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روما - د ب أ

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أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم يوم الثلاثاء عفوه عن لاعب لاتسيو وبولونيا السابق بيبي سينيوري، الذي تمت معاقبته بسبب التلاعب في النتائج قبل عشر سنوات.

وتلقى سينيوري (53 عاماً) عقوبة الحظر من كرة القدم في 2011 وحظره أيضا من شغل المناصب في اتحاد كرة القدم، وهي العقوبة التي تم رفعها الآن.

واتهم الاتحاد سينيوري تلاعب بنتائج مباريات مع لاعبين آخرين ومسؤولين ووضع رهانات عالية على النتائج، بينما أنكر سينيوري ارتكاب أي أعمال خاطئة.

وحصد سينيوري لقب هداف الدوري الإيطالي ثلاث مرات مع لاتسيو في التسعينيات من القرن الماضي ، كما تألق أيضا مع فريق بولونيا.

ولعب سينيوري 28 مباراة دولية مع المنتخب الإيطالي وكان ضمن الفريق الذي خسر نهائي كأس العالم 1994 أمام المنتخب البرازيلي.

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