جماهير غاضبة تهدد نجم ريال مدريد وصديقته بالقتل

توجهت سارة سالامو صديقة الإسباني إيسكو نجم ريال مدريد إلى الشرطة المحلية للإبلاغ عن تهديدات بالقتل تلقتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي من جماهير غاضبة إثر تدهور مستوى صديقها لاعب الوسط خلال الموسم المنقضي مؤخراً.

وخاض إيسكو ألاركون 29 مباراة فقط مع ريال مدريد خلال الموسم الماضي في جميع البطولات، دون أن يكمل أياً منها أو يهز الشباك، ما جعله هدفاً لانتقادات وسائل الإعلام والجماهير.

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وقالت سالامو في تصريحات صحفية نقلتها قناة "كواترو" الإسبانية: لقد هرعت إلى الشرطة مباشرة للإبلاغ عن ما حدث لي، لقد أرسلوا لي صورهم وهم يحملون الأسلحة وقالوا بأنهم سيقتلونني فقط لأنني صديقة إيسكو، وهذا أمر غير مقبول فليس من المنطقي أن يتم تهديد شخص ما بالقتل فقط لأنه يرتبط بعلاقة مع لاعب ريال مدريد.



وواصلت: لقد بقيت فترة طويلة صامتة ولم أبلغ عن الأمر، ورغم ذلك التهديدات تتزايد، ما جعلها تؤثر بشكل سلبي على حالتي الذهنية والنفسية، وفي نهاية المطاف قررت التوجه إلى الشرطة للإبلاغ عن كل ما حدث.

وانتقل إيسكو (29 عاماً) إلى ريال مدريد في صيف 2013 قادماً من ملقا لقاء 30 مليون يورو، واحتفل مع النادي العاصمي ببطولة الدوري مرتين، ودوري أبطال أوروبا 4 مرات، بالإضافة إلى كأس العالم للأندية 4 مرات، وكأس السوبر الأوروبي 3 مرات، وكأس السوبر الإسباني مرتين وكأس ملك إسبانيا مرة واحدة.