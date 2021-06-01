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رئيس البرازيل يوافق على استضافة كوبا أميركا

كأس كوبا أميركا

رئيس البرازيل يوافق على استضافة كوبا أميركا

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ريو دي جانيرو - رويترز

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قال الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو صباح يوم الثلاثاء إنه تحدث إلى البرلمان وأكد استعداد الحكومة لاستضافة كأس كوبا أميركا في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وأضاف بولسونارو في حديثه من برازيليا أنه سأل مارسيلو كيروجا وزير الصحة عن الأمر، ووافق أيضا على استضافة البطولة القارية.

واختيرت البرازيل لاستضافة البطولة الاثنين بشكل مفاجئ بعد قرار مشترك مع اتحاد أمريكا الجنوبية (الكونميبول).

ومن المفترض أن تنطلق البطولة في 13 يونيو الجاري، على أن تقام المباراة النهائية في العاشر من يوليو.

لكن لم تتحدد بعد المدن المستضيفة، ولا يزال المنظمون يحاولون وضع خطة لإقامة المسابقة بمشاركة منتخبات أميركا الجنوبية العشرة.

وتأجلت نسخة هذا العام من كوبا أميركا، وهي أقدم بطولة دولية في العالم، من 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا.

وكان من المفترض إقامة المسابقة لأول مرة بتنظيم مشترك من دولتين قبل استبعاد كولومبيا والأرجنتين.

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