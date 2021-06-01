.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

استبعاد رونالدو من القائمة المثالية لدوري أبطال أوروبا

رونالدو
كريستيانو رونالدو

استبعاد رونالدو من القائمة المثالية لدوري أبطال أوروبا

متابع الغاء المتابعة

زيوريخ - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، عن قائمة مثالية مكونة من 23 لاعبا في بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم المنتهي 2020 - 2021.

ونشر (يويفا) عبر موقعه الرسمي، يوم الاثنين، اختياراته التي جاءت عبر عدد من الخبراء والنجوم السابقين أمثال الفرنسي الدولي السابق باتريك فييرا لاعب أرسنال الإنجليزي والهداف التاريخي للمنتخب الأيرلندي روبي كين وغاريث ساوثغيت المدير الفني للمنتخب الإنجليزي ونظيره في منتخب بلجيكا روبرتو مارتينيز.

وجاءت اختيارات (يويفا) كالتالي:-

حراس المرمى: تيبو كورتوا (ريال مدريد) – إيدرسون (مانشستر سيتي) – إدوارد ميندي (تشيلسي).

الدفاع:- سيزار أزبلكويتا وأنتوني روديجير وبن شلويل (تشيلسي) – روبن دياز (مانشستر سيتي) – ماركينيوس (باريس سان جيرمان) – ديفيد ألابا (بايرن ميونخ).

خط الوسط

جورجينيو وماسون ماونت ونجولو كانتي (تشيلسي) – كيفن دي بروين وإيلكاي غاندوغان وفيل فودين(مانشستر سيتي) – لوكا مودريتش (ريال مدريد)- سيرجيو أوليفيرا (بورتو).

الهجوم

إيرلينغ هالاند (بوروسيا دورتموند)- كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) – روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ) – كريم بنزيمة (ريال مدريد) – نيمار (باريس سان جرمان) – ليونيل ميسي (برشلونة).

وكان تشيلسي قد توج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخه، بعد تغلبه على مانشستر سيتي 1 - صفر، يوم السبت الماضي، في المباراة النهائية التي أقيمت في ملعب "دو دراغاو" في مدينة بورتو البرتغالية.

وغاب البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، عن القائمة المثالية لدوري الأبطال.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
6 علاجات منزلية.. كيف تتحكم في الكوابيس؟ 6 علاجات منزلية.. كيف تتحكم في الكوابيس؟
أوراق خضراء تحمل السر لـ أوراق خضراء تحمل السر لـ"صحة حديدية"
الأكثر قراءة
اكتشاف 7 حالات فطر أسود في مصر.. جراحات لإزالة أجزاء مصابة اكتشاف 7 حالات فطر أسود في مصر.. جراحات لإزالة أجزاء مصابة
طريقة وشروط سفر المصريين الراغبين في العودة إلى السعودية طريقة وشروط سفر المصريين الراغبين في العودة إلى السعودية
بعد نشره فيديو فاضحاً.. القبض على سائح برازيلي تحرش بمصرية بعد نشره فيديو فاضحاً.. القبض على سائح برازيلي تحرش بمصرية
خبيران بالأوبئة: علماء صينيون صنّعوا كورونا بالمختبر.. ولدينا أدلة! خبيران بالأوبئة: علماء صينيون صنّعوا كورونا بالمختبر.. ولدينا أدلة!
ليبيا.. حفل زفاف أسطوري لأشهر مهرّب للبشر ليبيا.. حفل زفاف أسطوري لأشهر مهرّب للبشر
ما هو ما هو "غوغل كاميرا" ولماذا يتهافت مستخدمو أندرويد على تحميله؟
قبل أن تذهب
الاتحاد الأوروبي على طريق التحرر من قيود السفر بعد انحسار كورونا
الاتحاد الأوروبي على طريق التحرر من قيود السفر بعد انحسار كورونا
اكتشف المزيد