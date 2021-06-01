استبعاد رونالدو من القائمة المثالية لدوري أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، عن قائمة مثالية مكونة من 23 لاعبا في بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم المنتهي 2020 - 2021.

ونشر (يويفا) عبر موقعه الرسمي، يوم الاثنين، اختياراته التي جاءت عبر عدد من الخبراء والنجوم السابقين أمثال الفرنسي الدولي السابق باتريك فييرا لاعب أرسنال الإنجليزي والهداف التاريخي للمنتخب الأيرلندي روبي كين وغاريث ساوثغيت المدير الفني للمنتخب الإنجليزي ونظيره في منتخب بلجيكا روبرتو مارتينيز.

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وجاءت اختيارات (يويفا) كالتالي:-

حراس المرمى: تيبو كورتوا (ريال مدريد) – إيدرسون (مانشستر سيتي) – إدوارد ميندي (تشيلسي).

الدفاع:- سيزار أزبلكويتا وأنتوني روديجير وبن شلويل (تشيلسي) – روبن دياز (مانشستر سيتي) – ماركينيوس (باريس سان جيرمان) – ديفيد ألابا (بايرن ميونخ).

خط الوسط

جورجينيو وماسون ماونت ونجولو كانتي (تشيلسي) – كيفن دي بروين وإيلكاي غاندوغان وفيل فودين(مانشستر سيتي) – لوكا مودريتش (ريال مدريد)- سيرجيو أوليفيرا (بورتو).

الهجوم

إيرلينغ هالاند (بوروسيا دورتموند)- كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) – روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ) – كريم بنزيمة (ريال مدريد) – نيمار (باريس سان جرمان) – ليونيل ميسي (برشلونة).

وكان تشيلسي قد توج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخه، بعد تغلبه على مانشستر سيتي 1 - صفر، يوم السبت الماضي، في المباراة النهائية التي أقيمت في ملعب "دو دراغاو" في مدينة بورتو البرتغالية.

وغاب البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، عن القائمة المثالية لدوري الأبطال.