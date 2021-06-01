غنابري جاهز لتسجيل الأهداف في بطولة أوروبا

أكد الألماني سيرج غنابري يوم الثلاثاء أنه يتطلع للاستمتاع باللعب في مركز المهاجم خلال بطولة أوروبا لكرة القدم هذا الشهر، مع محاولة الفريق تحسين سجله في إحراز الأهداف.

ويملك جناح بايرن ميونخ سجلا رائعا مع ألمانيا حيث هز الشباك 15 مرة في 20 مباراة دولية، وبات يشعر بثقة كبيرة قبل ظهوره الأول في بطولة كبرى مع المنتخب الوطني.

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ولدى ألمانيا نسبة ضعيفة في ترجمة الفرص إلى أهداف، وسجلت هدفين فقط في مجموع مباراتي رومانيا ومقدونيا الشمالية، في آخر مباراتين دوليتين، وخسرت في المواجهة الثانية.



وقال غنابري في مؤتمر صحفي افتراضي عبر الإنترنت قبل مواجهة الدنمارك وديا يوم الأربعاء: لم أدخل في نقاش خاص مع المدرب يواخيم لوف. سنرى ما سيحدث. بكل تأكيد سأكون سعيدا بشغل مركز المهاجم، لكن لا يهم من يلعب في الأمام بالنظر إلى جودة تشكيلتنا، من الأجمل دائما اللعب هناك لأني أكون أقرب إلى المرمى وأشعر بأني في حالة رائعة في المقدمة.

وعادة ما يلعب غنابري في مركز الجناح أو خلف المهاجم في بايرن مع وجود روبرت ليفاندوفسكي هداف الدوري الألماني كرأس حربة، وقال: بكل تأكيد ستكون الأمور مختلفة دون وجود ليفاندوفسكي أو مهاجم بروسيا دورتموند إرلينغ هالاند، لكننا نملك إمكانات هائلة. لا أشعر بالقلق من أننا لم نكن جيدين بالشكل الكافي أمام المرمى.

وأضاف: لا أهتم أين سيكون مركزي طالما كنت في مراكز الهجوم. سأحاول البحث عن المساحات التي أكون فيها خطيرا.

وسيحظى اللاعب البالغ عمره 25 عاما بدعم زميله في بايرن توماس مولر لاعب الوسط المهاجم والعائد لتشكيلة المنتخب الوطني بعد غياب أكثر من عامين.