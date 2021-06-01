مسؤول برازيلي: استضافة كوبا أميركا لم تتأكد بعد

كشف مسؤول بارز في الحكومة البرازيلية مساء الاثنين أن إقامة بطولة كوبا أميركا في البرازيل لم تتأكد بعد، وذلك بعد إعلان اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم نقل البطولة من الأرجنتين إلى البرازيل.



وقال لويز إدواردو راموس، وزير شؤون الرئاسة البرازيلية، في مقابلة أجريت بقصر بلاناوتو، المقر الرسمي للرئيس البرازيلي جايير بولسونارو : لم يتأكد أي شيء بعد، أود أن أوضح هذا. لا نزال في وسط العملية. لكننا لن نمتنع عن ذلك، إذا كان ممكنا.



وأكد اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" يوم الاثنين أن البرازيل ستستضيف كوبا أمريكا، بعد سحب الاستضافة من الأرجنتين وكولومبيا بسبب ارتفاع معدلات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد في الأرجنتين ووجود اضطرابات سياسية في كولومبيا.



وقوبل القرار بحالة من الاستياء لدى الجماهير والصحفيين والمتخصصين في مجال الصحة، وأعلنت بالفعل عدة ولايات برازيلية، منها بيرنامبوكو وريو جراندي دو سول، أنها لن تستضيف أي مباريات من كوبا أميركا.



وحذرت إثيل ماسيل، عالمة الأوبئة في جامعة إسبيريتو سانتو، قائلة : سنعرض المزيد من الناس للخطر. الحكومة البرازيلية ترتكب خطأ جديدا، وتقدم نموذجا سيئا أمام العالم.



وقال الوزير راموس إن القرار بشأن استضافة البطولة المقررة في الفترة من 13 يونيو وحتى العاشر من يوليو، سيتخذ يوم الثلاثاء.



وتتضمن شروط إقامة البطولة تطعيم جميع اللاعبين والمدربين والإداريين باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، وإقامة المباريات بدون جماهير.



وكانت البرازيل واحدة من الدول الأكثر تضررا من جائحة كورونا، وواجه الرئيس بولسونارو انتقادات تتعلق بتعامله مع الأزمة.

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