هولندا تسمح بزيادة الحضور الجماهيري لبطولة أوروبا

كشف الاتحاد الهولندي لكرة القدم يوم الثلاثاء أنه سيسمح لمزيد من الجماهير بالحضور في ملعب يوهان كرويف في أمستردام لمشاهدة مباريات في بطولة أوروبا بعدما رفع العدد إلى 16 ألف متفرج.



وتستضيف أمستردام أربع مباريات في البطولة ثلاث منها في الدور الأول وواحدة في دور الستة عشر وكانت تعتزم في السابق السماح لنحو 12 ألف متفرج بالحضور في كل مباراة، ومع ذلك تم زيادة عدد التذاكر المتاحة إلى ثلث سعة الملعب بعد قرار لمجلس الوزراء الهولندي يوم الثلاثاء.



وقال الاتحاد الهولندي في بيان: في أبريل الماضي تقرر حضور ما يصل إلى ربع سعة استاد يوهان كرويف لكن بناء على نتائج عدة دراسات وتقييم وضع وباء كوفيد-19 في يونيو ، تم زيادة السعة إلى ثلث الملعب.



وأضاف غيغس دي يونغ مدير بطولة أوروبا: من الرائع أن يتحسن الوضع بالنسبة لوباء كورونا الذي يبدو الآن تحت السيطرة، السعادة لا تسعنا الآن بالسماح لمزيد من الجماهير بالحضور.

من الرائع أن يتم زيادة السعة مع الحفاظ على السلامة. جاء هذا نتيجة التعاون المشترك مع السلطات الصحية والرياضية وبلدية أمستردام وشركاء آخرين.



لكن سيتعين على كل المشجعين تقديم شهادة باختبار سلبي لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" قبل السماح لهم بدخول الملعب بينما قال الاتحاد الهولندي إن الاتحاد الأوروبي "يويفا" سيبحث الآن أفضل السبل لتوزيع التذاكر الجديدة التي سيتم طرحها.



وأمستردام واحدة من 11 مدينة ستستضيف البطولة التي ستنطلق في 11 يونيو.

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