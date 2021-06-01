استبعاد غرينوود من قائمة إنجلترا في "يورو 2020"

انسحب ماسون غرينوود مهاجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم من القائمة الأولية للمنتخب الإنجليزي لكأس أوروبا "يورو 2020" بسبب الإصابة.



وكشف نادي مانشستر يونايتد يوم الثلاثاء أن غرينوود لن يكون ضمن قائمة غاريث ساوثغيت المدير الفني للمنتخب الإنجليزي في البطولة الأوروبية، وذلك بسبب إصابة حرمته أيضا من المشاركة في البطولة الأوروبية للشباب تحت 21 عاما.



وذكر نادي مانشستر : ماسون غرينوود مهاجم مانشستر يونايتد انسحب من القائمة الأولية للمنتخب الإنجليزي ليورو 2020، من أجل التعافي بشكل كامل من الإصابة التي أبعدته أيضا عن البطولة الأوروبية للشباب تحت 21 عاما.



وسجل غرينوود 12 هدفا خلال 52 مباراة في كل المسابقات مع مانشستر يونايتد وصنع ستة أهداف أخرى.

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