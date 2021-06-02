أنشيلوتي يعد جماهير ريال مدريد بـ"كرة قدم هجومية"

أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي إنه سيطلب المزيد من الأهداف من مهاجمي ريال مدريد الموسم المقبل ووعد بتقديم كرة قدم هجومية جميلة مع عودته لتدريب الفريق للمرة الثانية.



وتم تعيين أنشيلوتي، الذي سبق له تدريب ريال مدريد بين 2013 و2015 وقاد الفريق للفوز بلقبه العاشر وقتها في كأس أوروبا، خلفا لزين الدين زيدان يوم الثلاثاء بعد انفصال المدرب الإيطالي عن إيفرتون.



وقال أنشيلوتي البالغ عمره 61 عاما إنه لا يوجد أمامه متسع من الوقت للاستعداد للموسم المقبل لكنه سيعمل على الاستفادة القصوى من جميع امكانات ريال مدريد.



وأضاف في مؤتمر صحفي: سأطلب من اللاعبين نفس طلبات الفترة السابقة. نرغب في تقديم أداء أفضل واللعب بشراسة وتنظيم أكبر وتقديم كرة قدم جميلة تعكس تاريخ ريال مدريد ورغبة جماهيره.

واستقال زيدان الأسبوع الماضي بعد أن أنهى ريال مدريد الموسم بدون ألقاب، بعدما سجل الفريق 67 هدفا في الدوري في ثالث أقل حصيلة للنادي منذ موسم 1999-2000 وهو أمر يتناقض تماما مع فترة أنشيلوتي الأولى مع الفريق حين سجل ريال مدريد 104 أهداف في أول مواسمه و118 هدفا في ثاني مواسمه.



وتصدر كريم بنزيمة هدافي ريال مدريد الموسم الماضي برصيد 30 هدفا في كل المسابقات لكن أنشيلوتي قال إنه سيطلب من اللاعب الفرنسي وباقي المهاجمين المزيد من الأهداف.



وأضاف: يحتاج بنزيمة إلى تسجيل 50 هدفا وليس 30 هدفا. يتعين على فينيسيوس جونيور تسجيل المزيد. يجب على الجميع تسجيل المزيد، تحدوني آمال كبيرة في اللاعبين لكننا نحتاج لمزيد من المحاولات وتسجيل الأهداف من الأجنحة ولاعبي الوسط، الأمر لا يقتصر فقط على التعاقد مع مهاجم خطير يسجل 30 هدفا حيث نحتاج إلى اللعب بنهج هجومي شامل.



وإضافة إلى الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا في 2014 قاد أنشيلوتي ريال مدريد للفوز بكأس ملك إسبانيا لكنه أقيل في الموسم التالي، وبعدها قاد بايرن ميونخ ونابولي لكنه أقيل في المرتين قبل أن يتولى تدريب إيفرتون الذي احتل المركز العاشر في الدوري الممتاز

هذا الموسم.



وختم أنشيلوتي: لم أعد نفس المدرب. أصبحت مختلفا. امتلك الآن ست سنوات إضافية من الخبرات السلبية والإيجابية. الخبرات السلبية تساعدك أيضا على التطور والنضوج.

