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للعام الثالث على التوالي.. استبعاد صلاح من جائزة أفضل لاعب

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صلاح حقق الجائزة في موسمه الأول بإنجلترا

للعام الثالث على التوالي.. استبعاد صلاح من جائزة أفضل لاعب

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العربية.نت

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غاب النجم المصري محمد صلاح عن ترشيحات جائزة اتحاد لاعبي كرة القدم المحترفين في إنجلترا للعام الثالث على التوالي، والتي شهدت سيطرة لمانشستر سيتي حامل اللقب.

وسجل محمد صلاح 22 هدفاً مع ليفربول خلال الموسم الماضي ليسهم بشكل قوي في تأهل فريقه إلى دوري أبطال أوروبا بعدما كان بعيداً عن إنهاء الموسم في المربع الذهبي.

وسبق لمحمد صلاح أن غاب عن الترشيحات في العامين الماضيين، علماً بأنه حصل على الجائزة ذاتها في موسمه الأول مع ليفربول عندما أحرز 32 هدفاً في مسابقة الدوري الإنجليزي.


وسيكون فيل فودن لاعب مانشستر سيتي مرشحا للحصول على جائزة أفضل لاعب في الموسم وكذلك جائزة أفضل لاعب صاعد.

ولعب فودن (21 عاما) في 50 مباراة مع سيتي في كل المسابقات هذا الموسم وساعد فريق المدرب بيب غوارديولا على إحراز لقب الدوري الإنجليزي الممتاز ولقب كأس الرابطة إلى جانب الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا قبل أن يكتفي بالمركز الثاني.

وسيطر سيتي على القائمة المختصرة المكونة من ستة لاعبين مرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب بوجود أيضا كيفن دي بروين، الفائز بالجائزة العام الماضي، وروبن دياز وإيلكاي غندوغان.

وضمت القائمة أيضا برونو فرنانديز لاعب وسط مانشستر يونايتد وهداف الفريق وهاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير الذي نال لقب الهداف برصيد 23 هدفا كما أنه كان الأكثر صناعة للأهداف برصيد 14 هدفا.

وشهدت قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب واعد ستة لاعبين إنجليز، وهم ترينت ألكسندر-أرنولد من ليفربول وميسون ماونت من تشيلسي وديكلان رايس من وست هام يونايتد وبوكايو ساكا لاعب أرسنال وفودن وميسون غرينوود لاعب مانشستر يونايتد.

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