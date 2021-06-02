الاتحاد الإنجليزي يغرم تشيلسي وليستر

كشف الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوم الأربعاء أنه فرض غرامة قدرها 22500 جنيه إسترليني على تشيلسي وليستر سيتي بسبب عدم سيطرتهما على اللاعبين خلال مشاجرة في مباراة بالدوري الممتاز الشهر الماضي.



ووجهت اتهامات إلى الناديين بعد اشتباك لاعبي الفريقين بالقرب من الخط الجانبي باستاد ستامفورد بريدج خلال فوز تشيلسي 2-1 في 18 مايو الماضي.



وحدثت الواقعة في الوقت المحتسب بدل الضائع بعد أن دفع أنطونيو روديغر مدافع تشيلسي ريكاردو بيريرا لاعب ليستر بعد ارتكابه مخالفة ضد بن تشيلويل.



وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان: اعترف كلا الناديين بفشلهما في ضمان تصرف اللاعبين بصورة مناسبة والامتناع عن السلوك الاستفزازي في الدقيقة 93 من المباراة.

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