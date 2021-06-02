الاتحاد البحريني يمدد عقد المدرب البرتغالي سوزا

أعلن الاتحاد البحريني لكرة القدم يوم الأربعاء تمديد التعاقد مع المدرب البرتغالي هيليو سوزا خلال الفترة المقبلة.



وقال الاتحاد البحريني في بيان إن مراسم تجديد العقد جرت بحضور الشيخ علي بن خليفة آل خليفة رئيس الاتحاد عقب مران المنتخب الوطني مساء يوم الثلاثاء.



ولم يذكر الاتحاد البحريني مدة العقد الجديد لكنه اكتفى بقوله إن العقد سيضمن استمرار سوزا في مهمته خلال الفترة المقبلة، وأضاف: سيواصل سوزا مهمته على رأس الإدارة الفنية خلال الفترة المقبلة للمنتخب الوطني والتي ستشهد عددا من الاستحقاقات المهمة.



وتولى سوزا (51 عاما) تدريب البحرين في مارس 2019، وقاد الفريق لحصد لقب بطولة غرب آسيا وكأس الخليج في العام ذاته، بينما ذكرت تقارير محلية منذ فترة أنه سيستمر لعامين إضافيين.



وتستعد البحرين حاليا لاستكمال التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا 2023 وكأس العالم 2022 وستواجه كمبوديا يوم الخميس.



وتلعب البحرين في المجموعة الثالثة وتحتل المركز الثاني برصيد تسع نقاط من خمس مباريات، وبفارق نقطتين عن منتخب العراق المتصدر. وتأتي إيران في المركز الثالث برصيد ست نقاط من أربع مباريات.

مادة اعلانية