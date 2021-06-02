.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

الاتحاد البحريني يمدد عقد المدرب البرتغالي سوزا

سوزا
سوزا قاد المنتخب البحريني إلى الفوز بكأس الخليج الأخيرة

الاتحاد البحريني يمدد عقد المدرب البرتغالي سوزا

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلن الاتحاد البحريني لكرة القدم يوم الأربعاء تمديد التعاقد مع المدرب البرتغالي هيليو سوزا خلال الفترة المقبلة.

وقال الاتحاد البحريني في بيان إن مراسم تجديد العقد جرت بحضور الشيخ علي بن خليفة آل خليفة رئيس الاتحاد عقب مران المنتخب الوطني مساء يوم الثلاثاء.

ولم يذكر الاتحاد البحريني مدة العقد الجديد لكنه اكتفى بقوله إن العقد سيضمن استمرار سوزا في مهمته خلال الفترة المقبلة، وأضاف: سيواصل سوزا مهمته على رأس الإدارة الفنية خلال الفترة المقبلة للمنتخب الوطني والتي ستشهد عددا من الاستحقاقات المهمة.

وتولى سوزا (51 عاما) تدريب البحرين في مارس 2019، وقاد الفريق لحصد لقب بطولة غرب آسيا وكأس الخليج في العام ذاته، بينما ذكرت تقارير محلية منذ فترة أنه سيستمر لعامين إضافيين.

وتستعد البحرين حاليا لاستكمال التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا 2023 وكأس العالم 2022 وستواجه كمبوديا يوم الخميس.

وتلعب البحرين في المجموعة الثالثة وتحتل المركز الثاني برصيد تسع نقاط من خمس مباريات، وبفارق نقطتين عن منتخب العراق المتصدر. وتأتي إيران في المركز الثالث برصيد ست نقاط من أربع مباريات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
ماسك ملزم بأخذ إذن تيسلا لكن تغريداته تتفلت..رسالة تكشف ماسك ملزم بأخذ إذن تيسلا لكن تغريداته تتفلت..رسالة تكشف
شاهد.. كلمات موجعة على باب غرفة دلال عبد العزيز شاهد.. كلمات موجعة على باب غرفة دلال عبد العزيز
الأكثر قراءة
مصر تبحث عن أب دهن طفله بالعسل وترك الحشرات تتلذذ! مصر تبحث عن أب دهن طفله بالعسل وترك الحشرات تتلذذ!
فيديو من السجن للطبيب البرازيلي الذي تحرش بفتاة مصرية فيديو من السجن للطبيب البرازيلي الذي تحرش بفتاة مصرية
كبلت بالسلاسل وجوعت حتى قضت.. صورة طفلة تهز العالم كبلت بالسلاسل وجوعت حتى قضت.. صورة طفلة تهز العالم
"هواوي" تطلق نظامها التشغيلي غدا وتستغني أخيراً عن أندرويد
السائح البرازيلي المتحرش بمصرية يعترف: كنت بهزّر السائح البرازيلي المتحرش بمصرية يعترف: كنت بهزّر
أشعلوا النار بجثته وسرقوا منزله.. جريمة بشعة في مصر أشعلوا النار بجثته وسرقوا منزله.. جريمة بشعة في مصر
قبل أن تذهب
حشرات "السيكيدا" تخرج من تحت التراب كل 17 عاما وتجتاح الشرق الأميركي
حشرات "السيكيدا" تخرج من تحت التراب كل 17 عاما وتجتاح الشرق الأميركي
اكتشف المزيد