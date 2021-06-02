المبارك: مانشستر سيتي سينفق المال لتعويض أغويرو

أكد خلدون المبارك رئيس مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أن النادي سينفق أموالا في فترة الانتقالات من أجل إيجاد بديل للمهاجم سيرجيو أغويرو وتحسين جودة التشكيلة.



وسينضم المهاجم الأرجنتيني الدولي أغويرو، هداف سيتي عبر العصور برصيد 260 هدفا، إلى برشلونة بعقد يمتد لعامين في يوليو تموز انتهاء تعاقده مع سيتي.



وأبلغ المبارك موقع سيتي على الإنترنت يوم الثلاثاء: فقدنا أسطورة مهمة للغاية وهو سيرجيو أغويرو. من الصعب للغاية سد هذه الفجوة، لكني واثق أننا سنعثر على اللاعب المناسب لخلافته، هناك مراكز أخرى في الفريق بحاجة لأن نستثمر فيها بكل وضوح. لن نضم العديد من اللاعبين. الأمر لا يتعلق بالعدد بل بالجودة.



وأضاف: من الأشياء التي تعلمتها على مر السنين أنك بحاجة إلى جلب مواهب باستمرار إلى الفريق والتحديث خاصة عندما تكون في مستوى عال وعندما تكون على القمة.



وفاز سيتي بلقبه الثالث في الدوري في أربع سنوات هذا الموسم متفوقا بفارق 12 نقطة على غريمه مانشستر يونايتد، لكنه خسر أمام تشيلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا.



وقال المبارك إن سيتي، الذي فاز أيضا بكأس رابطة الأندية الإنجليزية، لن يقف ساكنا رغم نجاحه المحلي، وأضاف: بعد الفوز بالدوري لن نتوقف ونشعر بالرضا. هذا سيكون أكبر خطأ، فهذا هو الوقت المناسب لإرسال رسالة قوية مفادها أنك غير راض لمجرد الفوز بالدوري.

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