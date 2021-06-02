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الهولندي فان بومل مدرباً لفولفسبورغ الألماني

فان بومل
فان بومل تولى تدريب آيندهوفن في فترة سابقة

الهولندي فان بومل مدرباً لفولفسبورغ الألماني

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فولفسبورغ - رويترز

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أعلن فولفسبورغ المنتمي لدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم يوم الأربعاء تعيين مارك فان بومل لاعب هولندا السابق لتدريب الفريق الأول بالنادي.

ووقع المدرب البالغ عمره 44 عاما على عقد لمدة عامين لخلافة أوليفر غلازنر الذي رحل إلى أينتراخت فرانكفورت بعدما قاد فولفسبورغ لاحتلال المركز الرابع والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وقال يورغ شمادتكه الرئيس التنفيذي للنادي في بيان مارك فان بومل هو الحل الذي كنا نتمناه، ونحن مقتنعون أنه مع فريقه التدريبيس يبقى فولفسبورغ في طريقه الناجح.

ويحظى فان بومل بشعبية في ألمانيا حيث لعب لخمس سنوات مع بايرن ميونخ خلال الفترة 2006-2011 كما لعب مع برشلونة وميلان.

وقال فان بومل: السماح لي بالعمل كمدرب في الدوري الألماني، الذي لعبت فيه فترة طويلة، يعد شرفا كبيرا وتحديا سأحاول استغلاله.

وكان آخر منصب لفان بومل مع آيندهوفن الهولندي في 2019.

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