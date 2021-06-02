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برشلونة يتعاقد مع المدافع البرازيلي إيمرسون

إيمرسون
إيمرسون شارك دوليا للمرة الأولى أواخر 2019

برشلونة يتعاقد مع المدافع البرازيلي إيمرسون

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العربية.نت

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أعلن برشلونة الإسباني يوم الأربعاء تفعيل بند شراء عقد المدافع البرازيلي إيمرسون رويال لاعب ريال بيتيس بعد موسمين قضاهما على سبيل الإعارة مع النادي الأندلسي.

وأصبح إيمرسون (22 عاماً) ثالث صفقات برشلونة خلال الأسبوع الجاري بعدما تم التعاقد مع سيرجيو أغويرو وإيريك غارسيا.

وانتقل إيمرسون إلى إسبانيا في 2019 عندما تم شراء عقده مناصفة بين ريال بيتيس وبرشلونة، وشارك مع الأخير في 79 مباراة، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 10 تمريرات حاسمة، مساهماً بوصول الفريق إلى بطولة الدوري الأوروبي.

وظهر رويال مع منتخب البرازيل للمرة الأولى في أواخر 2019 بعدما كان أحد العناصر دائمة الحضور في المنتخبات السنية، ويستعد للمشاركة في أول بطولة كبرى مع "السيليساو" الشهر الحالي في بطولة كوبا أميركا التي تستضيفها بلاده.

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