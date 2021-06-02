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بعد 18 شهراً من الغياب.. منتخب أستراليا يظهر أمام الكويت

أستراليا
المنتخب الأسترالي لم يلعب مباراة دولية منذ 18 شهراً

بعد 18 شهراً من الغياب.. منتخب أستراليا يظهر أمام الكويت

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الكويت - رويترز

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تعود عجلة تصفيات كأس العالم لكرة القدم إلى الدوران يوم الخميس، حيث تخوض أستراليا مواجهة خارج ملعبها أمام الكويت بعد ما يقرب من 18 شهرا بدون أي مباراة دولية، ومع فرصة واضحة للاعبيها لتثبيت أقدامهم بالفريق.

ولم يخسر المنتخب الأسترالي في مبارياته الأربع الأولى قبل أن تطيح جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بكل جدول مباريات 2020، ويتصدر ترتيب المجموعة الثانية في التصفيات الآسيوية وفي موقف جيد للتأهل إلى المرحلة التالية قبل خوض أربع مباريات في عشرة أيام في الكويت.

وتركت فترة الراحة الطويلة المدرب غراهام أرنولد أمام العديد من التساؤلات، وتشمل من يرتدي شارة القيادة وكيفية تعويض غياب صانعي اللعب آرون موي وتوم روجيتش.

وأبلغ أرنولد الصحافيين عبر الفيديو: نبدأ من الصفر. نعم نحن في موقف جيد في هذه اللحظة. لا نتحدث عن الماضي. نتحدث فقط عن الحاضر والحاضر الآن هو الكويت، لحسن حظنا نجحنا في تحليل ما يفعلونه لأنهم لعبوا عشر مباريات جيدة في فترة "كوفيد-19". التي لم نخض خلالها أي مباراة.

وكان أرنولد حذرا في الحديث عن التشكيلة التي سيلعب بها لكنه أكد أن الظهير فران كاراتشيتش الذي يلعب في الدوري الإيطالي سيكون ضمن القائمة الأساسية.

ويأمل رايلي ماكغري لاعب الوسط المعار إلى برمنغهام سيتي الإنجليزي والذي لم يسبق له اللعب دوليا أن يخوض مباراته الدولية الأولى في غياب موي وروجيتش لكنه يواجه منافسة من جاكسون إيرفين وايدين هروستيتش الذي يلعب في الدوري الألماني.

وقال أرنولد: ايدين جاء إلينا في رأيي لاعبا مختلفا تماما عن الذي شاهدناه آخر مرة عندما كان في هولندا، إنه في ناد رائع في ألمانيا، ويبلي بلاء حسنا لكن لدينا وفرة كبيرة في هذين المركزين.

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